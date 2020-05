Fitch: Európa csúnyán lemaradt a befektetési alapok kisegítésében

A Fitch Ratings becslése szerint a központi bankok világszerte 90 milliárd dollárhoz való hozzáférést biztosítanak a befektetési alapok számára, hogy ezzel támogassák őket a koronavírus idején. Európában azonban nem nagyon állnak rendelekzésre ilyen lehetőségek.

A hitelminősítő szerint a 90 milliárd dolláros keret jól tükrözi, hogy a jegybankok is tisztában vannak a befektetési alapok hordozta rendszerkockázattal. Ezt támasztja alá, hogy jelentősen felduzzadt ennek az iparágnak a kezelt vagyona az utóbbi évtizedben, tavaly év végén a világ befektetési alapjai összesen 55 ezermilliárd dollárnyi vagyont kezeltek (a globális GDP 64%-a), szemben a 2009 végi 24 ezermilliárddal (a GDP 38%-a).

A Fitch felhívja ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy az alapokra leselkedő stresszfaktorok miatt a pénzügyi piacok volatilitása megnövekedhet azokban a régiókban és országokban, ahol a jegybanki keretrendszerek kevésbé elterjedtek, illetve nem olyan hatékonyak. A hitelminősítő arra is kitér, hogy az alapok számára rendelkezésre álló likviditásmenedzsmenti eszköztár nem biztos, hogy elég egy súlyos stresszforgatókönyv esetén.

A Fitch kitér arra, hogy India a legújabb ország, ahol egy befektetési alapokat támogató mechanizmust állítottak fel mintegy 6,6 milliárd dolláros keretösszeggel, 90 napos repoügyletek keretében a likviditás fokozásáért. Ezt követően Indiában hat alapnál is felfüggesztették a tőkekivonásokat, a hat alap összesen 4,1 milliárd dollárnyi vagyont kezel. A Fitch egyelőre szkeptikus azzal kapcsolatban, mennyire lesz hatékony az intézkedés, miután az indiai bankoknak csak korlátozott tőkekapacitásaik vannak.

A befektetési alapok számára rendelkezésre álló legnagyobb likviditási eszköztár az amerikai pénzpiaci likviditási program (MMLF), amelyet márciusban indítottak el hat hónapos időtartamra arra válaszul, hogy jelentős likviditási problémák léptek fel a másodlagos piacon és a pénzpiaci alapokból is súlyos pénzek áramlottak ki. Április közepén a programban 51 milliárd dollár állt rendelkezésre.

A hitelminősítő kitér arra is, hogy Európában nincs hasonló eszköztár a befektetési alapok számára, ugyanakkor az itteni pénzpiaci alapok likviditási problémái enyhültek, miután az amerikai programot bejelentették, ugyanis ennek hatására az európai másodpiacra is visszatért a likviditás. Annyi kiegészítést azért érdemes tenni a Fitch jelentéséhez, hogy Magyarországon is lehetővé tette a befektetési alapok számára az MNB a jegybanki hiteltendereken való részvételt, épp a likviditási problémák megelőzése érdekében. Ebben a programban az alapok kezelt vagyonuk maximum 30%-áig vehetnek részt.

A Fitch anyaga szerint Thaiföldön és Kolumbiában is kiterjesztették a jegybanki repoprogramot a befektetési alapokra, lehetővé téve, hogy egyes értékpapírjaikat pénzzé váltsák, ha erre szükség lesz a tőkekivonások miatt. Kolumbiában nem volt olyan alap, amely felfüggesztette volna a visszaváltásokat, de Thaiföldön a bejelentés előtt négy alapnál is meg kellett ezt lépni márciusban, amelyeknek együttes kezelt vagyona 4,6 milliárd dollárt tett ki.

Az anyag szerint azok az országokban, ahol bevezették ezt az eszköztárat, nem volt szükség további felfüggesztésekre a megnövekvő visszaváltási igények miatt. Európában ugyanakkor, ahol ezek az extra likviditási lehetőségek nem állnak rendelkezésre, több mint 80 alapnak kellett azonnali likviditási menedzsmenti eszközökhöz nyúlniuk márciusban, az általuk kezelt vagyon meghaladta a 40 milliárd dollárt. Ahogyan azonban korábban is utalt rá az intézmény, az európai alapok likviditási helyzete is javult.

A Fitch felhívja arra a figyelmet, hogy bár a legtöbb alap napi visszaváltási lehetőséget hirdet, a bennük kezelt eszközök korántsem ilyen likvidiek, különösen igaz ez az ingatlanalapokra. A koronavírus helyzet rávilágított arra, hogy a felügyeleti szerveknek van még munkájuk a likviditási kockázat csökkentésében, annak ellenére, hogy az utóbbi években egyre nagyobb figyelem összpontosul erre a területre.

