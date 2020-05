Ha ez így megy tovább, lassan nyoma sem lesz a magyar alapok összeomlásának

Sok befektetőnek komoly sokkot hozhatott a március, hiszen nagyon hirtelen, nagyon nagyot estek a tőzsdék és így a magyar befektetési alapok is. Szerencsére azonban bő 1,5-2 hónappal a zuhanás után a 20-30% körüli mínuszok kezdenek eltűnni a piacról és sorra fordulnak pluszba az év eleje óta nagyot eső portfóliók is.

Bár az elmúlt 1-2 héten egy kicsit alábbhagyott a tőzsdék visszapattanásának dinamikája, sőt, az utóbbi napokban többnyire inkább kisebb-nagyobb eséseket lehetett látni, messze sem olyan rossz a helyzet, mint márciusban. A Dow Jones például 35%-os mínuszban járt az év eleje óta, mielőtt elkezdett visszapattanni, a magyar BUX esése pedig még a 36%-ot is átlépte, a DAX pedig már a 37%-ot karcolgatta. Ehhez képest az év eleje óta

a Dow Jones 17,7%-os,

a DAX 20,4%-os,

a BUX pedig már csak 24,4%-os mínuszban van.

A hangulatjavulás a magyar befektetési alapok teljesítményén is meglátszik. Sorra fordulnak pluszba a hazai portfóliók: a BAMOSZ-on elérhető, értelmezhető hozamadatokkal rendelkező alapok 79%-a van már „csak” mínuszban, miközben a vérzivataros március végén ez az arányszám 88% volt. A veszteségek mértéke is csökken: az alapok alig 10%-a mutat már csak 20% fölötti mínuszt az idei hozamban, március végén ez az arányszám még 25% volt.

Bő egy hónapja még sok olyan alapot is láthattunk, melynek idei hozama -30% alá esett, sőt, hét alap esetén még több mint 40%-os bukót is észlelhettünk. A legnagyobb esést elszenvedő alapok többsége visszahozta a veszteség egy részét, az egy hónapja még 40% körüli veszteséget mutató orosz alapok és az 54%-os mínuszba került Dialóg Expander pedig mára teljes egészében eltűntek a legrosszabbul teljesítők listájáról. Jelenleg az év eleje óta legnagyobb mínuszba került alapok közt magyar részvényalapokat, az olajárfolyam-esésen nagy mínuszt elszenvedő OTP Suprát és Budapest nyersanyag alapokat, valamint a devizaopciókkal kereskedő Axiom Aplust láthatjuk.

Mérséklődnek a mínuszok a legnagyobb alapoknál is: március végén az MKB Egyensúly még 11% körüli, az OTP Supra 39% körüli, a nemrég pluszba forduló K&H Kötvény alap pedig 4% körüli mínuszban volt. Enyhén mérséklődött az OTP Optima, március végi, 1,25%-os vesztesége is.

Több olyan befektetési alap is akad, amely szépen keresett a koronavírus-válság alatt is, az elmúlt hetekben pedig még tovább bővítették a befektetők pénztárcáját. Továbbra is az OTP Föld Kincsei nyersanyagalap az idei év legjobban teljesítő alapja a forintos, lakossági alapok közül 36% fölötti hozamával, ezt követi az OTP Sigma, amely nemrég lépte át a 30% fölötti idei hozamot, majd a Hold HTM származtatott alap, 14,4%-os hozamával. A devizás alapok közül a HOLD MAX USD dolláros származtatott befektetési alap teljesített a legjobban eddig idén, 45% fölötti hozamával.

A BAMOSZ legfrissebb összegzője szerint egyébként 261 milliárd forintnyi befektetői vagyon hagyta el a magyar alapokat márciusban, ezért is érdemes egy pillantást vetni a legnagyobb pénzkiáramlást elszenvedő portfóliókra. A legnagyobb vagyonkiáramlást február vége óta az Erste Hazai Dollár Kötvény Alap D sorozata szenvedte el, ezt követte az OTP Globál Mix, majd a K&H Kötvény alap. Ebből a három alapból együttesen 82 milliárd forintnyi befektetői tőke szökött ki február végétől április végéig, de az a BAMOSZ adataiból nem derül ki, hogy intézményi, lakossági befektetők, vagy az alapkezelő portfólió-átrendezése miatt történt-e a pénzmozgás.

Több olyan alap is akadt persze, melyek több milliárd forintos vagyonbeáramlást könyvelhettek el, főleg a vegyes alapok, illetve a kockázatosabb európai alapok tűntek népszerűnek az elmúlt két hónapban.

Végül fontos megjegyezni, hogy a befektetési alapok hosszú távú befektetési stratégiát követnek, nem érdemes 1-2 nap árfolyammozgása miatt pánikolni, kapkodni vagy egyéb befektetési döntéseket hozni. Az idei év legnagyobbat eső alapjai többnyire mind 3-5 éves befektetési időtávra ajánlottak. A cikk nem célja a befektetési magatartás bármilyen irányba való ösztönzése, hanem hogy egy pillanatképet adjon a szektor piaci eseményekre való reakciójáról.