Ezek a befektetések hozták a legtöbb pénzt Európában a koronavírus-válság alatt

Aranyba fektető befektetési alap a legjobban teljesítő alap Európában idén eddig, ami nem meglepő, tekintve, hogy számos befektető a nemesfémek felé fordult a koronavírus okozta piaci turbulencia miatt – számol be a hírről a Financial Times.

A Morningstar friss adatai (csak a legalább egymilliárd eurót kezelő alapok vannak a listában) szerint idén eddig a londoni Ruffer alapkezelő aranyba fektető alapja a legjobban teljesítő befektetési alap Európában. Április végégig az alap közel 30%-ot hozott, amihez jól jött, hogy a koronavírus okozta piaci turbulencia jelentősen felhajtotta a nemesfémek piacát.

Az adatok alapján a BlackRock nemesfémekbe fektető alapjai közül is sok ott van a legjobban teljesítő termékek között idén, mint ahogy a skót Baillie Gifford alapjai is, azok között is inkább a technológiai fókuszú alapok. A Baillie Gifford American alap idén eddig 26,5%-ot hozott, a portfóliómenedzser elmondása szerint kifizetődő stratégia volt, hogy az új gazdaságot jelentő technológiai eszközökbe fektetett, mint a Zoom, a Netflix, a Moderna vagy az Amazon.

Ezekkel szemben a legrosszabbul teljesítő európai alapok javarészt a Latin-Amerikába fektető alapok voltak eddig, ilyen alapja van a Ninety One és a BlackRock alapkezelőknek is, előbbi alapja például 45%-ot esett idén, igaz, az alap valamelyest magához tért áprilisban. Az Invescónál két alap is a legrosszabbul teljesítők között volt, mindkettő részvényalap, míg az Ashmore-nál két feltörekvő piaci kötvényalap vesztett idén eddig 34 és 20%-ot.

