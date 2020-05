Kisbefektetők tragédiája: milliók maradtak le a nagy részvényraliról

Bizonyára sokan megbánták, hogy tavaly jelentős pénzeket súlyoztak át részvényekből kötvényekbe, mert így lemaradtak a nagy részvénypiaci felívelésről. Az ICI friss tanulmánya szerint pedig pontosan ez történt: milliárdok hagyták ott a részvényalapokat, hogy helyette kötvényalapokat vegyenek. A tanulmány kitér arra is, hogy bár Japán ebben messze leköröz minket, azért az európaiaknak sem kell a szomszédba menni egy kis kockázatkerülésért: az Európai Unión belül élő lakosok pénzügyi vagyonuk közel harmadát bankban parkoltatják, ehhez képest a befektetési alapokban tartott megtakarítások csak elenyésző részt képviselnek. Lenti cikkünkben a tanulmány érdekesebb meglátásait foglaltuk össze.

Az elmúlt évtizedben jelentősen megnőtt a befektetési alapok iránti kereslet a világban. A nyíltvégű, szabályozott alapok (a későbbiekben ezekre csak, mint „alapok” utalunk, mivel vannak köztük ETF-ek is ) nettó értékesítése 14,4 ezermilliárd dollárt tett ki az elmúlt 10 évben globálisan. A megnövekvő keresletre az alapkezelők új alapok piacra dobásával válaszoltak, a vizsgált időtávon több mint 122 500 befektetési alapot hoztak létre, az ezekben az alapokban kezelt összvagyon tavaly év végére megközelítette az 55 ezermilliárd dollárt.

Ahogyan arról már többször is szó esett, a tavalyi kiemelkedő tőkepiaci teljesítmény az alapok kezelt vagyonát is felduzzasztotta: a befektetési alapok és ETF-ek nettó kezelt vagyona 2019-ben 8200 milliárd dollárral 54,9 ezermilliárdra nőtt. A kategóriák közül a részvényalapoké maradt a legnagyobb kategória, a globálisan befektetési alapokban kezelt vagyon 45%-át teszik ki. A kötvény és vegyes alapok (utóbbiban szerepelnek a tőkevédett és ingatlanalapok is) a teljes vagyon 21-21%-át teszik ki, míg a pénzpiaci alapok 13%-ot.

A nettó vagyon növekedésében tavaly, különösen a részvényalapok esetében, több globális faktor is szerepet játszott:

A legfontosabb elem a globális szinten végbemenő monetáris politikai lazítás volt, és

az USA és Kína közötti húzódó kereskedelmi konfliktusban való enyhülés.

Tavaly az amerikai részvénypiacok 31%-os hozamot értek el, de az európai, ázsiai és egyéb indexek is jól teljesítettek.

Ehhez jön viszont hozzá az is, hogy az euró, az ausztrál dollár és a kínai renminbi is gyengült az amerikai dollárral szemben tavaly, ami az ezekben a devizákban denominált vagyon értékét csökkenti dollárba átszámolva:

Azzal, hogy tavaly nagyot mentek a tőzsdék, a befektetési alapok iránti kereslet is megélénkült. A hosszabb futamidejű alapok (a pénzpiaci alapok nincsenek benne) nettó tranzakciója (tehát a vásárlások és visszaváltások különbözete) a 2018-as 975 milliárd dollárról közel 1500 milliárd dollárra nőtt tavaly.

Amerikában egy év alatt több mint duplájára nőtt a nettó értékesítés, a 2018-as 248 milliárdról 531 milliárdra.

Európában 327 milliárdról nőtt meg a szám 473 milliárdra,

míg az ázsiai és csendes-óceáni térségben 332-ről 345 milliárdra.

A fenti számokat kategóriánként vizsgálva azt látni, hogy a részvényalapok nettó értékesítése 67 milliárdot tett ki, amely elmarad a 2018-as 483 milliárdtól. Itt az lehet a háttérben, hogy sokan újrasúlyozhatták portfólióikat a részvények és kötvények között. A legnagyobb visszaesés a részvényalapok értékesítésében Európában és az USA-ban volt, ahol összesen 80 milliárd dolláros tőkekiáramlást könyvelt el a kategória, szemben a 2018-ban mért 214 milliárdos beáramlással. Az ázsiai és csendes-óceáni régióban a részvényalapokba történő vagyonbeáramlás java részét Japán tette ki, ahol jelentősen megugrott a részvény ETF-ek iránti kereslet és sokat segített a japán jegybank eszközvásárlási programja is.

Mindez tehát azt mutatja, hogy sok befektető éppen akkor súlyozta át portfólióját a kevésbé kockázatos eszközök felé, amikor igazán sokat lehetett volna keresni a részvénypiacokon.

A részvényalapokkal ellentétben a kötvényalapok jelentős tőkebeáramlást könyveltek el, világszinten több mint ezermilliárd dolláros nettó értékesítéssel zártak tavaly, szemben a 2018-as 243 milliárddal. Ennek oka az előbb említett portfólióallokáció mellett az is, hogy a kötvényalapok is szépen hoztak. Nem beszélve arról, hogy ahogyan idősödik a társadalom, úgy lesz egyre fontosabb szerepe a kockázatkerülőbb eszközöknek a portfólión belül.

Ha földrajzi régiónként nézzük a kezelt vagyon eloszlását, vegyes képet kapunk. Mindez azt mutatja, hogy régiónként eltér a befektetési preferencia, kockázattűrő képesség, demográfia és a tőkepiacok fejlettsége is.

2019-ben továbbra is az USA maradt a világ legnagyobb befektetési alap piaca 25,7 ezermilliárd dolláros kezelt vagyonnal, amely a teljes piac 47%-át adja.

Az európai alapok 18,8 ezermilliárd dollárt kezeltek tavaly év végén, ez 34%-os részesedésnek felel meg.

Az ázsiai és csendes-óceáni régió pedig 7,3 ezermilliárd dolláros kezelt vagyonnal bírt, a világ többi részében pedig 3,1 ezermilliárd dollár ez az összeg.

Az ICI tanulmánya kitér arra is, hogy a befektetési alapok iránti kereslet és egy ország tőkepiaci fejlettsége között pozitív korreláció van. A számok azt mutatják, hogy olyan fejlett piacokon, mint az USA vagy Európa, a lakosság pénzügyi vagyonának nagyobb részét fekteti befektetési alapokba. Az alábbi ábrán azt lehet látni, hogy egy ország tőkepiaci fejlettsége (részvénypiaci kapitalizáció a GDP-hez viszonyítva) és a befektetési alap piaca (nettó vagyon aránya a GDP-hez) között milyen kapcsolat van. Jól látszik, hogy az olyan országokban, ahol fejlettebb tőkepiac van, mint az USA, Egyesült Királyság, Hollandia vagy Svájc, a befektetési alapok piaca is jelentősebb. Ezzel szemben a kevésbé fejlett részvénypiaccal bíró országokban, mint Lengyelország vagy Kína, a befektetési alapokban kezelt vagyon is alacsonyabb.

Vannak más tényezők is, amelyek befolyásolják, hogy milyen a kereslet a befektetési alapok iránt egy országban. Érdekességképp Japán tőkepiaci fejlettsége vetekszik a hollandokéval, befektetési alapokban mégis lényegesen kisebb vagyont tartanak az emberek. Ez azt mutatja, hogy a japán lakosság sokkal inkább bankbetétekben takarít meg, ami nem meglepő, mivel az országban mindig is a bankok uralták a pénzügyi terepet. Ezzel szemben Amerikában a bankok már megküzdenek a lakosság pénzéért a tőkepiaci eszközökkel, Európa pedig valahol a kettő között áll.

