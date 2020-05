Kisiskolásoknak adna bankkártyát a Revolut - Ennek meg mi értelme?

Ma indult el Magyarországon is a Revolut Junior, egy olyan prepaid-kártyaszolgáltatás, mellyel kifejezetten fiatal, 7 és 17 év közti ügyfelekre célozn a brit fintechcég. Az új kártya lényegesen limitáltabb és drágább lesz, mint a felnőtteknek elérhető, sztenderd csomag, de még mindig olcsóbb lesz, mint a piacon korábban elérhető termékek nagy része. A Revolut Junior nemcsak arra lesz jó, hogy a kártyahasználattal megismertesse a fiatalokat, hanem arra is, hogy a szülő ellenőrizni tudja azt, hogy a gyerek mire költ, na meg persze újabb bevételi láb a koronavírus miatt szenvedő brit fintechcégnek.

Így lehet kártyahasználatra nevelni a gyereket

Ma jelentette be a Revolut, egy Magyarországon is népszerű fintech, hogy 7-17 éves gyerekeknek is elérhető bankkártya-szolgáltatást indítanak a régióban, Revolut Junior néven. Ezzel a brit központú vállalat lényegében a zsebpénzt digitalizálná, a főbb tudnivalók róla, hogy

a gyerekek egy prepaid-kártyát kapnak, ami feltölthető egy bankkártyáról; tudnak vele vásárolni online és offline, akár egy normál bankkártyával, de nem tudják túllépni a feltöltött keretet,

kapnak, ami feltölthető egy bankkártyáról; tudnak vele vásárolni online és offline, akár egy normál bankkártyával, de nem tudják túllépni a feltöltött keretet, a gyermek egy alkalmazáson keresztül tudja nyomonkövetni a kártyaegyenlegét,

a kártyaegyenlegét, a szülő is ellenőrizni tudja, hogy a gyerek mennyit, mire költ és be tudja állítani azt is, hogy milyen elfogadóhelyeken használhatja a gyerek a kártyát.

Ez azért jó, mert

a szülők a készpénznél sokkal hatékonyabban tudják ellenőrizni , hogy a gyerekük mire költi a pénzét, így nem fordulhat elő például az, hogy Cheetosra költi a gyerek a matektanárra szánt pénzt,

, hogy a gyerekük mire költi a pénzét, így nem fordulhat elő például az, hogy Cheetosra költi a gyerek a matektanárra szánt pénzt, a gyermek már egészen fiatalon megtanulhatja, hogy kell egy bankkártyával bánni, illetve az app segítségével sokkal jobban be tudja osztani a pénzét, mintha készpénzzel gazdálkodna,

illetve az app segítségével sokkal jobban be tudja osztani a pénzét, mintha készpénzzel gazdálkodna, a mostani járványhelyzet miatt kifejezetten fontos szempont, hogy a kártyahasználat jóval higiénikusabb, mint a készpénz.

A kártyát úgy kell használni, hogy

egy meglévő Revolut-számlához tartozó appon bemegyünk az irányítópultba, itt megnyitunk egy új számlát,

kitöltjük az ívet a gyerekünk adataival,

megrendeljük a Junior-kártyát,

feltöltjük az alszámla egyenlegét.

Drágább és limitáltabb, mint az eddigiek

A Revolut Junior kártyának megrendelése – a többi kártyához hasonlóan – nem díjmentes, ezen kívül több területen is eltér a díjszabás a sztenderd Revolut-csomagtól:

a Junior-kártyánál 40 fontig díjmentes az ATM-készpénzfelvétel , a sztenderd-csomagnál 200 font a limit, efelett 2%-os költséget számít fel a szolgáltató,

, a sztenderd-csomagnál 200 font a limit, efelett 2%-os költséget számít fel a szolgáltató, a devizaváltás 250 fontig díjmentes, a sztenderd-csomagnál 5000 font a limit.

Ezen kívül a következő limitációkat is alkalmazzák a Junior-kártyára:

egy évben maximum 4000 fontot lehet rajta átutalni,

a maximum elérhető egyenleg a számlán 3000 font lehet,

naponta maximum 120 fontot lehet ATM-ből fölvenni,

napi maximum 3 készpénzfelvétel lehetséges,

hetente ez a szám maximum 6,

naponta maximum 500 fontot lehet a kártyával fizetni, naponta maximum 15 tranzakció engedélyezett.

Látható tehát, hogy a Revolut Junior lényegesen drágább és limitáltabb, mint a sztenderd csomag, ennek az oka egyrészt az, hogy a szolgáltató meg akarja gátolni a fiatalokat abban, hogy felelőtlenül költsenek sokszor sok pénzt, illetve az is, hogy mindez a cégnek egy újabb bevételi forrás.

A koronavírus miatti bezárkózás ugyanis a Revolutot rendkívül megviselte, ezért igyekeznek minél jobban diverzifikálni bevételi forrásaikat például azzal, hogy

április elején a „sztenderd” ügyfeleknek is elérhetővé tették a kriptodeviza-szolgáltatást; ebben a hónapban 1,5% / tranzakciós díjért, májustól pedig 2,5%-os díjért kereskedhetnek azok is, akik nem fizetnek rendszeres tagdíjat a Revolutnak.

Kiterjesztették a díjmentes ügyfelek számára a közvetett aranyvásárlásl ehetőségét is, ez számukra tranzakciónként 1,5%-ért tehető meg, míg a Premium és Metal ügyfelek 0,25%-os díjért tudnak aranyt venni,

a Junior-kártyával pedig nemcsak a fiatalabb ügyfelek felé mozdulnak el, hanem igyekeznek felfuttatni a Revolutot, mint belföldön, a hétköznapi vásárlásban is használható kártya.

Nem rossz, de nem is spanyolviasz

Bár Magyarországon nem olyan jellemző, hogy appokon keresztül ellenőrizhető prepaid-kártyákat adnak a gyerekeknek, itthon évek óta elérhetők kifejezetten fiatalokat célzó bankszámla-csomagok és a hozzájuk tartozó bankkártyák. Ezek alapvetően annyiban térnek el a „felnőtt” számlacsomagoktól, hogy olcsóbbak és színesebbek, majd amikor a gyermek eléri a 21-24 éves életkort, automatikusan „felnőtt” csomagra váltatják a szolgáltatók.

Külföldön viszont eddig is működtek a Revoultéhoz hasonló, „Junior” prepaid-kártyák, ilyen például a

6 és 18 év közti ügyfeleket célzó RoosterMoney, melyet 24,99 font éves díjért cserébe lehet használni, cserébe a készpénzfelvétel díjmentes, kap az ügyfél csalásvédelmi szolgáltatást is a költés-ellenőrző eszközök mellett,

A 8 és 18 év közti gyermekeknek elérhető Osper, melynek 2,5 fontos havidíja van, a felnőtt pedig tud rendszeres megbízással „zsebpénzt” utalni a számlára, a külföldi használatért pedig 3%-os díjat számítanak fel,

vagy a 6-18 éveseknek szolgáltatást nyújtó GoHenry, melyet 2,99 fontos havidíjért lehet igényelni, majd egy alkalmazáson vagy weboldalon keresztül lehet ellenőrizni.

Látható, hogy ezeknél, a régebb óta működő szolgáltatóknál kedvezőbbek a Revolut feltételei, hiszen itt nincs számlavezetési díj, illetve díjmentesen tudunk devizát is váltani.

Címlapkép: Getty Images