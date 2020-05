Trump: milliárdos nagybefektetők beszélik le a tőzsdéket

Donald Trump a Twitteren támadta meg azokat a gazdag befektetőket, akik szerinte manipulálják a tőzsdéket pesszimista kijelentéseikkel – írja a CNBC.

„Amikor az úgynevezett gazdag srácok negatív dolgokat beszélnek a tőzsdékről, észben kell tartanod, hogy többen közülük ellene fognak és egy csomó pénzt keresnek, ha esnek. Aztán pozitív irányba fordulnak, nagy publicitás kapnak és fölfelé húzzák a tőzsdéket. Így mindkét irányban kifognak rajtad. Épphogy legális?” – írja az Egyesült Államok elnöke.

Trump nem nevezte meg, hogy kire gondol, de több nagybefektető is jelezte, hogy túlárazottnak találja az amerikai tőkepiacokat, így tett például Stanley Druckenmiller is, a Duquesne Family Office vezérigazgatója és Bill Ackman, a Pershing Square hedge fund vezérigazgatója is.

Az S&P 500 az idei mélypontjáról eddig 30%-ot emelkedett, már csak 13%-kal van a februári csúcspont alatt az index.

Címlapkép: Shutterstock