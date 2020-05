Kiszámolták: milliárdokat nyertek az amerikai gazdagok a koronavírus első két hónapjában

Érdekes tanulmányt közöltek a napokban az amerikai gazdagok vagyonáról: a koronavírus első két hónapjában a legvagyonosabb réteg nettó vagyona 434 milliárd dollárral ugrott meg, miközben több mint 38 millió amerikai vesztette el munkáját. Vannak azért óvatosabb hangok is, akik szerint ez a 434 milliárdos plusz inkább mínusz 232 milliárd a valóságban.

Az Americans for Tax Fairness (ATF) és az Institute for Policy Studies (IPS) közös tanulmánya szerint március 18. és május 19. között, tehát amikor az USA-ban és világszerte is lezárások és kijárási korlátozások voltak érvényben a koronavírus miatt, a több mint 600 amerikai milliárdos vagyona összesen nettó 434 milliárd dollárral nőtt meg, ami 15%-os vagyongyarapodás. Ezzel vagyonuk 2948 milliárd dollárról 3382 milliárdra ugrott a vizsgált két hónapban (az adatok a Forbes számain alapszanak).

Az 5 leggazdagabb amerikai, név szerint Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett és Larry Ellison vagyona összesen 75,5 milliárddal gyarapodott, ami közel 20%-os bővülés. Ötük vagyonának növekedése tette ki a 600 amerikai milliárdos vagyongyarapodásának 21%-át az elmúlt két hónapban.

Márciusban 614 amerikai milliárdos volt a Forbes listáján, két hónappal később 630-an lettek.

Mindeközben, nagyjából hasonló időtávon, több mint 38 millió amerikai vesztette el munkáját a koronavírus miatti leállások következtében – írja a tanulmány. Utalnak arra is, hogy a milliárdosok vagyonának növekedését az elmúlt évtizedek adócsökkentései is elősegítették. Ez az adókönnyítés most, a koronavírus idején is fennáll a vagyonosabb réteg számára, ugyanis éppen a koronavírus negatív gazdasági hatásának ellensúlyozására fogadták el az ún. CARES segélycsomagot, amely többek között arra is lehetőséget nyújtott, hogy az ingatlancégek és hedge fundok veszteségeiket adócsökkentő tételként számíthassák be. A Joint Committee on Taxation szerint ezt, a 43 ezer amerikai milliomosnak és milliárdosnak szóló, átlagosan 1,3 millió dollárt kitevő adóelőnyt szüntetheti meg a nemrég benyújtott HEROES Act, amellyel becslésük szerint így 246 milliárd dollárt lehet a koronavírus elleni harcra fordítani.

A tanulmány szerint a Forbes listáján szereplő, top 30-ban bent lévő milliárdos vagyona az alábbiak szerint alakult az elmúlt két hónapban:

A MarketWatch szerint a fenti tanulmány számai sántítanak, ugyanis két kiragadott hónapot néztek meg, de azt nem vették figyelembe, hogy a koronavírus már jóval előbb felütötte fejét és a vírus miatti aggodalom is hamarabb gyűrűzött be a tőzsdékre.

A lap szerint sokkal valósabb képet fest, ha a milliárdosok vagyonváltozását a piacok legutóbbi csúcspontjától, tehát február 19-től kezdve nézzük meg. Így már azt lehet látni, hogy nem sok milliárdosnak sikerült még gazdagabbá válnia.

Bár kisebb mintát néztek, ebből az derül ki, hogy az 50 leggazdagabb ember vagyona február 19. és május 19. között összesen 232 milliárd dollárral csökkent. Amennyiben a Forbes listáján szereplő további milliárdosokat nézzük, és feltételezzük, hogy ők is hasonló, 12,5%-os vagyonvesztést könyveltek el a vizsgált időtávon, akkor az további 200 milliárd dollárnyi mínusz az utóbbi három hónapban - írják.

