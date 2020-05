Elérte a koronavírus a nyugdíjkasszákat: rég nem láttunk ilyen durva számokat

A koronavírus nemcsak a tőzsdéket vágta a földhöz, hanem az önkéntes pénztári portfólióik ralijának is – átmenetileg legalábbis mindenképp -, véget vetett. A tavalyi 9% fölötti hozam után 2020 első negyedévét 7% körüli mínusszal kezdték a nyugdíjkasszák, ilyen utoljára a 2008-as válság körül fordult elő. Jó hír viszont a kasszáknak, hogy a taglétszám tendenciózus csökkenése lényegében megállt 2020 elején – derül ki mindez a MNB legfrissebb adataiból.

Cudar volt az évkezdés

Tavaly nagyon szép hozamokat villantottak a nyugdíjkasszák: a szektor átlagos teljesítménye 9,07% volt, ami nagyon komoly felüdülés lehetett a befektetőknek a 2018-as, -1,77%-os átlagos teljesítmény után. Az idei év viszont nem indul eddig túl jól: a koronavírus miatti piaci összeomlás a nyugdíjkasszák portfólióin is megjátszik: a szektor első negyedéves teljesítménye -7,06% volt. Fontos megjegyezni, hogy az áprilisi, májusi tőzsdei visszapattanás ezeken a számokon még nem látszik, vélhetően sokat mérséklődnek majd a mínuszok a második negyedévben.

A veszteség oroszlánrészét vélhetően a kockázatosabb befektetési alapok, részvények okozták, melyekbe a pénztári portfóliók szintén előszeretettel fektetnek be. Bár a pénztárak vagyonának körülbelül 59%-a kötvényekben, állampapírokban van, 27,5%-ban fektetnek be más alapokba és 6%-ban részvényekbe is.

Nem volt az sem ritka, hogy egy-egy portfólió 10% fölötti mínuszt produkált az első negyedévben, sőt, olyan kockázatvállaló alappal is találkozhattunk, melynek vesztesége 20% volt:

Lassul a taglétszám csökkenése

A rossz hozamok mellett jó hír lehet, hogy a pénztárak taglétszámának évek óta tartó csökkenése már olyannyira lelassult, hogy szinte alig észrevehető: 1 millió 110 ezer pénztártag van Magyarországon az MNB első negyedéves adatai szerint, ami mindössze 640 fővel kevesebb, mint a tavaly év végi adat.

Szintén jó hír, hogy a tagdíjbefizetések is nőttek: a munkáltatók és magánszemélyek együttesen 30 milliárd forintot takarítottak meg 2020 első három hónapjában, ami körülbelül 7%-os növekedés a tavalyi bázishoz képest.

Nézzük a magánkasszákat!

A magánnyugdíjpénztárak többlet kockázatvállalása az önkéntes pénztárakhoz képest szép többlethozamot eredményezett, amíg a tőzsdék ralizták, de most nagyobbat is bukott a szektor, miután a Covid-19 lerántotta a piacokat. A magánnyugdíjpénztárak első negyedéves teljesítménye -8,97% volt, ami komoly kontraszt a tavalyi, 10,63%-os, egész éves adathoz képest.

A magasabb kockázatvállalás a magánnyugdíjpénztári portfóliók összetételén is látszik: a vagyon 56%-át fektetik csak kötvényekbe, míg a befektetési alapok súlya 24%, a részvényeké pedig 15%.