Amundi: május végére kedvezőbbé vált a kép

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"Május végére valamivel kedvezőbbé vált a kép a koronavírus járvány jövőbeli lefutásával kapcsolatban. A legfrissebb számok tükrében reális az a várakozás, hogy globálisan túl vagyunk a nehezén, már ami a pandémiát illeti. A világ nagy részén az újraindítás van napirenden, ami a gazdasági adatokban is fordulópontot hozhat. A kockázatokat illetően azonban továbbra is jelentős veszélyforrást jelent egy esetleges újabb fertőzési hullám kialakulása. A következő hónapokban nagyon gyenge makrogazdasági és vállalati adatokat várunk a világ nagy részéről. Az első reménykeltő számok a második negyedév vége felé érkezhetnek, de tartósabb javulás csak az év második felében tűnik reálisnak. Idén szinte biztosnak tűnik a mély recesszió, amit jövőre bővülés követhet. Várakozásaink szerint idén az infláció visszafogott maradhat, a kereslethiány és az emelkedő munkanélküliségi ráták mellett rövid távon az alacsony olajár is elfelé húzza az inflációt. A piacok számára reményt adott a jegybankok és a kormányok eddigi reakciója. Amilyen hirtelen érkezett a válság, a visszaesésre adott gazdaságpolitikai válaszok is annyira gyorsak voltak. A sokezer milliárd dollár értékben meghirdetett költségvetési költekezés, illetve a jegybankok teljes gőzzel élénkítő üzemmódba kapcsolása segíthet abban, hogy a válság utáni visszarendeződés is viszonylag gyors lehessen. A közép- és hosszabb távú gazdasági károkat azonban nagyon nehéz lesz felmérni, illetve kezelni.

Összességében a részvénypiacok szempontjából továbbra is nagyon összetett a kép, indokolt tehát az elővigyázatosság. A jelenlegi helyzetből jó eséllyel folytatódhat a kilábalás, de a piac mostani állapotából (magas árazások) kiindulva egy esetleges újabb kockázatkerülési hullámnak is érdemes némi valószínűséget kell adnunk. A fejlett részvénypiacokon az USA jelentheti a minőséget. Az európai és a fejlődő piacokon is érdemes lehet azon erősebb mérlegű vállalatok részvényeit preferálni, amik olyan szektorokban működnek, amik az „új világban” jó eséllyel jobban megállják majd helyüket.

Eredeti tervünk alapján, április végén a portfólió részvényhányadát egy óvatos 10%-ban határoztuk meg. Ezt terveinknek (havi 5%-pont emelés, 12 hónapon át = max. 70%-os részvénysúly) megfelelően 15%-ra emeljük most május végén, a pénzpiaci eszközök terhére. Ezzel akár 70%-ra is felmehet a részvénysúly egy év alatt. Az 5%-os emelést amerikai részvények formájában valósítjuk meg.

A részvény eszközosztály súlyának fokozatos emelése mellett a belső eszközösszetétel alapvetően defenzív. A kínai és amerikai IT, telekom, és biotechnológiai iparágakban látunk fantáziát, de a szélsőségesen alulárazott, erős mérlegű cégek is szóba jöhetnek különösen a légitársasági, banki, acélipari, vagy akár az olajipari szegmensekben is. A portfólió 15%-át továbbra is aranyban tartjuk, az ingatlan kitettségünk minimális."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.