Tartós lehet az emelkedés? Megszólalnak a profi befektetők

Számos országban lassul a koronavírus terjedése, a gazdaságok újranyitnak, a tőzsdék pedig emelkednek. A magyar befektetési alapokat kezelő profi befektetők a jó hangulat ellenére óvatosságra intenek: számos kockázat lebeg még a levegőben, ilyen a koronavírus második hulláma, a kínai-amerikai kereskedelmi háború vagy a gyenge vállalati és makrogazdasági adatok, melyek elbátortalaníthatják a befektetőket. Jó hír viszont, hogy alapvetően a portfóliómenedzserek is inkább optimisták, de arról megoszlanak a vélemények, hogy tartós lesz-e a most tapasztalható tőzsdei emelkedés.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a májusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben hat alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Optimista jelek

Az előző néhány hónaphoz képest a május fordulatot hozott: számos ország számolt be visszaeső koronavírus-fertőzésszámokról, a gazdaságok pedig sorra elkezdtek újranyitni. A tőzsdeindexek – bár többnyire még közelébe sincsenek az év eleji csúcsoknak – már elkezdték ledolgozni a válság során elszenvedett veszteségeket.

Több profi befektető is figyelmeztet: jó esély van arra, hogy ez csak az első hullám volt, könnyen lehet, hogy újra végigterjed majd a Covid-19 a világon és emiatt számos kormány dönt majd ismét lezárások alkalmazása mellett, ezért nem biztos, hogy tartós lesz a most tapasztalható tőzsdei emelkedés.

Szintén fontos tényező, hogy a következő hónapokban gyenge adatokat fognak jelenteni a vállalatok és a gazdaságok is, emiatt pedig újabb eladási hullámok lehetnek úrrá a piacokon – emeli ki több szakértő is. Akad olyan befektető is, aki figyelmeztet az amerikai-kínai kereskedelmi háború eszkalálódására és az amerikai helyzetre is, mint plusz kockázat és olyan szakértő is van, aki az államháztartási hiány globális megugrásában lát hosszú távon veszélyforrást.

Többen is optimisták viszont a víruskrízisre adott állami, illetve jegybanki mentőcsomagok hatásával kapcsolatosan. Akad olyan befektetési szakember, aki a V-alakú kilábalást is valószínűnek tartja, egy szakértő szerint még akár új csúcsokra is futhatnak az év végéig a tőzsdék.

Egyes eszközök tekintetében a részvényekkel kapcsolatosan óvatosságra intenek a profik, de van, aki lát fantáziát kínai és amerikai IT-részvényekben, illetve telekommunikáció és biotechnológiai papírokban is. Más inkább a nyersanyagpiacon, az aranyban, illetve az olajban lát inkább fantáziát. Olyan befektető is akadt, aki inkább a kötvényekben lát fantáziát.

Nézzük a portfóliókat!

A befektetési szakemberek által összeállított fiktív mintaportfóliók összetételének változásán már látszik, hogy óvatosan elkezdtek visszatérni a piacra a szakemberek: 2,5%-ot emelkedett az összesítésben a részvények, ezen belül is a fejlett piaci részvények aránya. A pénzpiaci eszközökből és az abszolút hozamú alapokból inkább kitáraztak a befektetők.

A mintaportfóliókon belül a legnagyobb fiktív kitettséget viszont továbbra is pénzpiaci eszközökben tartják a befektetők, ezután hedge fundokban / abszolút hozamú alapokban, majd hazai kötvényekben.

Hosszabb távú trendeket szemlélve elmondható, hogy trendforduló állt be: hosszú hónapok óta először növekedett a mintaportfóliók kockázati kitettsége.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.