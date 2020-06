Vigyázz! Munkanélküliekre és otthoni dolgozókra vadásznak a koronavírus leple alatt a csalók

Rengetegen veszítették el az állásukat a koronavírus-járvány miatti gazdasági összeomlás közepette és kényszerültek hónapokig otthonukba, ilyen helyzetben sokaknak nyújt látszólagos segítséget egy „otthonról végezhető, internetes munka” ajánlata egy „dinamikusan fejlődő cégtől." Mielőtt lecsapunk a felkínált lehetőségre, érdemes nagyon körültekintően utánajárnunk a részleteknek, hiszen rengeteg illegális befektetési séma álcázza magát internetes munkaadónak vagy továbbképzésnek. Számos svindlis hálózatépítő vadászik ráadásul kifejezetten a koronavírus gazdasági vagy egészségügyi áldozataira, akiknek bármilyen segítség jól jönne.

Kihasználják a koronavírust a befektetési csalók

A koronavírus-járvány a Citi elemzői szerint mintegy 44 millió munkahely megszűnését okozta világszerte, emellett pedig otthoni munkavégzésre kényszerült a szellemi dolgozók többsége. A rendkívüli helyzetet a csalók is igyekeztek az előnyükre fordítani: rengeteg a megváltozott munkavégzési körülményeket és a koronavírust kihasználni próbáló hackertámadások száma, a kiberbűnözők még a kórházakat és egészségügyi szervezeteket sem kímélik:

A koronavírus miatti lezárás leple alatt nemcsak a kiberbűnözők pörögtek fel: tucatszám kezdtek el megjelenni az internetes munkavégzés mellett gyors meggazdagodást igénylő, engedély nélküli befektetések a világon.

Elsősorban most a következő, tipikusnak nevezhető veszélyes befektetési típusokkal találkozhatunk:

egy új " forexcég / brókercég" egy algoritmusnak / sztárkereskedőnek köszönhetően elképesztően magas, kétszámjegyű heti / havi hozamokat képes elérni garantáltan,

/ egy algoritmusnak / sztárkereskedőnek köszönhetően elképesztően magas, kétszámjegyű heti / havi hozamokat képes elérni garantáltan, elindult egy új "virtuális deviza" , ami a jövő fizetőeszköze lesz; az árfolyama folyamatosan növekszik, mert egy belső tőzsdén kereskednek vele,

, ami a jövő fizetőeszköze lesz; az árfolyama folyamatosan növekszik, mert egy belső tőzsdén kereskednek vele, elérhető egy új „ oktatási csomag ”, mellyel a tőzsde titkait, a forexpiacot vagy a kriptopénzeket megérthetjük,

”, mellyel a tőzsde titkait, a forexpiacot vagy a kriptopénzeket megérthetjük, elindult egy új gyógyhatású készítmény, ami "garantáltan gyógyítja / megelőzi a koronavírust", de a cégnek pénz kell a fejlesztéshez vagy éppen a termék terjesztésében kell segítség.

Az ilyen kétes befektetési ajánlatokkal elsősorban az ismerőseink kereshetnek meg. Ennek az oka, hogy az illegális befektetési rendszerek gyakran MLM-alapú, közvetlen értékesítéssel terjednek, melyben a befektető egyszerre értékesítő is lesz. Ez azt jelenti, hogy az ismerősünk érdekelt abban, hogy eladja nekünk az új, világmegváltó terméket, hiszen egyszerre jutalékot, bónuszokat és karrier-előremenetelt is kap, ha beszervez minket a sémába. Előfordulhat persze az is, hogy egy-egy MLM-rendszert, netán illegális befektetést állásportálokon hirdetnek, mint „online munkahely.”

Érdemes megjegyezni, hogy a nem piramisjátékként működő MLM-cégek egy része is rárepült a koronavírus-témára. Az amerikai kereskedelmi hivatal, az FTC 10 – egyébként legálisan működő – MLM-céget figyelmeztetett, amiért olyan állításokat tettek termékeikről a koronavírussal összefüggésben, melyek nem igazak. Több ezek közül azt állította az általuk forgalmazott készítményekről, hogy segítenek meggyógyítani vagy megelőzni a Covid-fertőzést, holott ez nem volt igaz.

Magyarországon is vadásznak

Az MNB már május elején figyelmeztetett arra, hogy jogosulatlan befektetési szolgáltatók igyekeznek kiaknázni az alacsony kamatok miatt kialakult hozaméhséget és az otthoni munka népszerűségének megugrását.

A hatóság csak 2020 első negyedévében egymilliárd forintnyi bírságot szabott ki jogosulatlan befektetési szolgáltatókra Magyarországon, de a bírság önmagában gyakran kevés, hogy elrettentse a svindlereket az újabb és újabb veszélyes és illegális befektetési sémák elindításától.

Sajnos számos olyan eset adódik, hogy külföldi, nyomonkövethetetlen hátterű, strómanokon keresztül felállított cégek „hálózatépítői” kezdenek el tevékenykedni Magyarországon, ezekben az esetekben lehetetlen feltérképezni a működtetőket és felelősségre vonni őket. Éppen ezért előfordulhat, hogy néhány hálózatépítő kiugrik a bedőlés szélén lévő piramisjátékból, majd elindít egy újat, a csalódott befektetőket pedig kárpótlás reményével az újabb piramisba is beszervezi.

Azokat viszont, akik részt vesznek az engedély nélküli befektetési szolgáltatók termékeinek értékesítésében, szintén megbüntetheti az MNB. Ha belekeveredünk egy piramisjátékba és széles körben elkezdjük terjeszteni ezt, akár több tízmillió forintos bírsággal is szembetalálhatjuk magunkat:

Mit tegyek, hogy elkerüljem a bajt?

A jogosulatlan befektetési szolgáltatókat már csak azért is érdemes tehát elkerülni, mert amellett, hogy elbukhatjuk az összes befektetett pénzünket, még egy masszív bírságot is a nyakunkba varrhat a felügyelet. Ha tehát valaki megkeres egy kiválónak tűnő befektetési ajánlattal vagy éppen otthoni munkaajánlattal, netán továbbképzési lehetőséggel, érdemes körültekintően utánajárni, hogy egy valódi befektetést / munkalehetőséget ajánlanak-e vagy egy újabb Ponzi-rendszerbe próbálnak beszervezni.

A következő gyanús jelekre kell, hogy figyeljünk: