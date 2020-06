Hiába haldoklik, nem szabadulhat 150 éves börtönbüntetéséből a világ legnagyobb svindlere

Megtagadta Bernie Madoff kérését a bíróság, így nem szabadulhat 150 éves börtönbüntetéséből a világ legnagyobb piramisjátékának létrehozója és üzemeltetője - írja a CNBC.

Csütörtökön visszautasította a bíróság Bernie Madoff szabadulási kérelmét, így le kell töltenie élete végig tartó 150 éves börtönbüntetését. A világ legnagyobb piramisjátékának létrehozója arra hivatkozva szerette volna korábban elhagyni a börtönt, hogy vesebetegség miatt haldoklik, de a bírót ez nem hatotta meg. Madoff állítása szerint már kevesebb mint 18 hónapja van hátra és szerette volna hátralévő napjait egy baráttal eltölteni.

Denny Chin bíró azt mondta, hogy a 82 éves Madoff minden idők legarcátlanabb pénzügyi bűntettét hajtotta végre, amelytől sok ember még ma is szenved.

Madoff négy hónappal ezelőtt adta be szabadulási kérelmét, erről itt írtunk:

Bernie Madoffot 2009-ben ítélte el a bíróság 11 vádban nyilvánították bűnösnek, miután több milliárd dollárral rövidítette meg több ezer ügyfelét.

Madoff 1960-ban alapította meg a Bernard L. Madoff Investment Securities LLC-t,2008-ban derült ki, hogy a Wall Street egyik legelismertebb szakembere egy masszív Ponzi-sémát működtet. Egyes becslések szerint a '80-as évek végén, '90-es évek elején kezdett piramisjátékként működni Madoff vagyonkezelési üzletága. Madoffék gyakranelőre eldöntötték, hogy egy adott ügyfél mekkora hozamot fog kapni, majd utólag igazolásokat állítottak ki arról, hogy milyen (fiktív) ügyleteken érték ezt el. A kereskedési jelentéseket egy számítógépes program mellett külön személyzet hamisította. A csaló pénzember egyébkénta Nasdaq elnöke is volt 1996 és 2003 között.

A bíró ítéletében kitért most arra is, hogy Madoff szabadulási kérelmének hírére mintegy 500 levél érkezett áldozataitól azt kérve, ne engedjenek a kérésnek. Emellett utalt arra is, hogy a csaló üzletember sosem mutatta azt, hogy megbánta volna tettét.

Madoff ügyvédje elmondta, ügyfele és ő csalódott a bíró döntésében, az egyetlen reményük most Donald Trump, akihez szintén eljuttatják Madoff szabadulási kérelmét.

A friss adatok szerint mintegy 14,35 milliárd dollárt sikerült eddig visszaszerezni abból, amit Madoff elcsalt és ebből eddig 13,32 milliárdot fizettek ki a jogosultak felé. Ez még mindig messze van attól a közel 20 milliárd dolláros követeléstől, amit 16 521 károsult nyújtott be.

Címlapkép: Jin Lee/Bloomberg via Getty Images