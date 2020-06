K&H Alapkezelő: pofonok sorozata jöhet még a tőzsdéken

Eddig úgy vásároltak a piaci szereplők, mintha kötelező lett volna, a negatív hírek ellenére a legfontosabb részvényindexek meredeken emelkedtek március óta, most azonban kiderült, hogy az amerikai jegybank sem mindenható. Azt is kezdik felismerni a piacokon, hogy a koronavírus-járvány pedig nem átmeneti megingást hozott, sokkal inkább maratonfutás lehet belőle - derül ki a K&H Alapkezelő közleményéből.

Fordulat történt az elmúlt hónapokhoz képest a részvénypiacokon, a kérdés az, hogy mennyire lesz tartós és mennyire lesz meredek. Az amerikai tőzsdék a múlt hét végén nagyot estek, az egyik legfontosabb index, az S&P500 csütörtökön majdnem 6 százalékkal került lejjebb, igaz, pénteken ehhez képest szerény, alig több, mint 1 százalékos pluszt hozott össze.

“A pénteki emelkedés nem kompenzálta a csütörtöki zuhanást. Utóbbival pedig lényegében megszakadt a márciusi drasztikus esések után elindult emelkedés, amely már-már abszurd méreteket öltött. Mindenki vásárolta a részvényeket, még akkor is, ha sorozatban jöttek a rossz hírek akár a járványról, akár a különböző gazdaságokból. A múlt hétvégi esés ennek véget vetett” - mondta Hajósi Péter, a K&H Alapkezelő befektetési igazgatója.

Hozzátette: “Az irányváltás leginkább azzal magyarázható, hogy az amerikai gazdaság történelmi GDP-csökkenés elé néz, emellett a jegybank, a Fed sem mindenható. A március óta tartó emelkedés mozgatórugója egyébként abszurd volt, ugyanis nem mehet a végtelenségig, hogy a költségvetés önti be a pénzt a gazdaságba, a jegybank pedig ezt finanszírozza.”

Most a piac mintha kezdené reálisabban látni a helyzetet és a járványról is látszik, hogy nem egy átmeneti jelenség, hanem egy sokkal hosszabb távú probléma, inkább hasonlítható a maratonfutáshoz, hiszen még a vakcináról sincs igazán hír. Bár Európában a járvány visszahőkölt, de az Egyesült Államokban még mindig terjed, ahogy Brazíliából is rossz hírek jönnek. Mindezek most már kezdik újból elbizonytalanítani a befektetőket. Szintén kedvezőtlenül hatnak a piacokra az amerikai elnökválasztási harc újabb és újabb fejleményei.

Egyelőre azt korai megmondani, hogy a múlt heti zuhanás után pontosan merre veszik az irányt a piacok, a helyzet továbbra is bizonytalan és kiszámíthatatlan. “A mostani emelkedést megelőző, súlyos zuhanásokra a jelenlegi kilátások szerint nem lehet számítani” - fogalmazott a K&H Alapkezelő szakembere. „Ugyanakkor továbbra is igaz az, hogy értelmezhető hozamot a mostani környezetben is csak a részvénypiacok tudnak biztosítani. Az elmúlt napokban látott esés ellenére nem érdemes most nagy tételben vásárolni, az indokolt, apró lépésekkel történő vásárlás tűnik a megoldásnak.”

