Lényegében a semmiért tömték ki a gazdag magántőkealaposok zsebét a befektetők

Sok befektető, köztük intézményi szereplők is azért fektetnek magántőkealapokba, mivel magasabb hozamra számítanak ezekből az alapokból, mint a piacokról. A legfrissebb számok szerint a magántőkealapok azonban nem tudták felülteljesíteni az átlagos amerikai részvényindexek hozamát, cserébe viszont 230 milliárd dollárnyi teljesítménydíjat zsebeltek be az utóbbi 10 évben – írja a Financial Times.