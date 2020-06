Az első világháborúnál is nagyobb pusztítást végzett a koronavírus a gazdaságban, de van egy jó oldala is

A JP Morgan friss elemzése szerint jelentős löketet kaphatnak a fenntartható (ESG) befektetések a koronavírustól, a járvány kitörése ugyanis minden eddiginél nagyobb hangsúlyt helyezhet a zöld és társadalmi célú befektetésekre. De nemcsak a befektetések világát, hanem a vállalatvezetési és működési kultúrát is teljesen átírhatják az ESG-szempontok. Ezek a változások már elindultak.

Az egyik legnagyobb gazdasági pusztítást okozó járvány a mostani

A pandémiás helyzet előtt Európáé volt a vezető pozíció a fenntartható pénzügyekben, és úgy tűnik, ez a cél továbbra is napirenden van. Mindeközben Amerikában egyre távoli célként fogalmazódik meg a környezetvédelem, az erőforrásokat a fenntarthatóságról inkább a koronavírus elleni küzdelemre csoportosítják át. Az USA-ban a magánszektor tölt be vezető szerepet az ESG-mozgalomban, miután a cégek a humánerőforrási kérdéseket vették prioritásba a vírusra adott válaszban.

Minden esetre az emberek nagy része szerint a klímaváltozás legalább olyan nagy krízis a világ számára, mint a koronavírus. A klímaharcnak tehát lenne társadalmi támogatottsága, de annak elkerülése, hogy a koronavírus a leghalálosabb világjárvány legyen, azt eredményezte, hogy a legrombolóbb gazdasági eseménnyé vált az eddigi pandémiák közül. A lenti ábra jól szemlélteti, hogy a példa nélküli gazdasági leállás, amit a koronavírus terjedése hívott életre, nagyobb gazdasági visszaeséssel járt, mint a 2008-as válság vagy az első világháború.

Az elemzés szerint a környezettel és gazdasággal kapcsolatos lakossági aggodalmak nőni fognak, ha a koronavírus elnyújtott jelenlétére kell berendezkedni. Az OECD-országok lakosságának mintegy 36%-át fenyegeti a szegénységbe süllyedés, ha három hónapig nem lesz bevételük. Az OECD-országok lakosságának 12%-a már most egy relatív jövedelmi szegénységben él, és függetlenül a fiskális és monetáris stimulustól, olyan társadalmi feszültségeket szülhet a vírus, amilyeneket évtizedek óta nem látott a fejlett társadalom. Az IMF előrejelzése szerint több mint 170 ország néz szembe idén egy főre jutó jövedelemcsökkenéssel, holott alig négy hónapja még pozitív növekedést becsültek több mint 160 ország esetében.

Egyre fontosabb az S és G betű az ESG-ben

Egyre fontosabbá válik a társadalmi és vállalatirányítási szempont a környezeti hatásokon túl, és ez is a koronavírusnak „köszönhető”. Ebben az időszakban a cégek igyekeznek távoli munkavégzés biztosításával védeni dolgozóikat és ügyfeleiket is, ugyanakkor a tanulmány szerint mindez megnöveli a kibertámadások kockázatát is, mivel sokkal több email cserél most gazdát, mint ezelőtt.

Vállalatirányítási szempontból is sok változás következett be, világszinten elterjedt gyakorlattá vált a felsővezetők fizetéseinek és bónuszainak visszavágása vagy befagyasztása a koronavírus miatti helyzetben. Várhatóan megsokasodnak a jövőben a szigorúbb vállalatirányítási szempontokat követelő hatósági előírások, elsősorban Európában.

Munkavállalói oldalon egyre nagyobb lesz a fókusz, különösen jelentős szerepe lesz a cégeknél a fizetett betegszabadságnak és a távoli munkavégzésnek. A JP Morgan számai szerint Amerikában például a részmunkaidős dolgozók mindössze 40%-ának van lehetősége fizetett betegszabadságra menni, pedig ez is nagy ösztönző lehet a beteg dolgozók otthon tartásában.

Az eddiginél sokkal fontosabb szerephez juthat a jövőben az otthonról való munkavégzés. Vannak ennek természetesen árnyoldalai is a megnövekedett munkaidőt vagy a munka és magánélet egyensúlyát tekintve, de nagyobb probléma, hogy a home office leginkább a jól keresőknek áll rendelkezésre, a jövedelmi létra alján lévők közül csak kevesen tudnak élni ezzel a lehetőséggel.

Nő az ESG-jelentések száma is

Egyelőre még azt látni, hogy az ESG-jelentések minősége cégről cégre változik, de egyre több a jó minőségű és megbízható jelentés a piacon. Van néhány cég, ahol külön csapat és IT-rendszer van ráállítva az ESG-témára.

Ahogy a lenti ábra is mutatja, egyre több cég rendelkezik már ESG-jelentéssel, különösen Európában nagy az arányuk, viszont a kisebb kapitalizációjú cégek egyelőre kevesebb ilyen jelentést tesznek közzé.

45 ezermilliárd dollár

A világon egyre többfelé terjed az ESG-szempontú befektetés, a fenntarthatóságra fókuszáló befektetések kezelt vagyonát mégis nehéz meghatározni. A JP Morgan becslése szerint a tágabb értelemben fenntarthatóságra és ESG-re fókuszáló eszközök állománya meghaladja a 45 ezermilliárd dollárt globális szinten. Az ESG-jellemzőkkel bíró alapok piaca lényegesen kisebb ennél, mintegy ezermilliárd dollárt tehet ki.

Területi alapon Az ESG-befektetések Európában és az USA-ban nagyjából hasonló méreteket öltenek, a régiós kezelt vagyon közel felét teszik ki. Összességében a kezelt vagyon mintegy 44%-át teszik ki az ESG-befektetések a világon, tehát egyre inkább érettebb szakaszába kerül ez a terület is.

Címlapkép: Getty Images