Öngyilkos lett egy 20 éves részvénykereskedő, aki 730 ezer dolláros veszteséget halmozott fel a Robinhoodon

Öngyilkos lett egy 20 éves egyetemista, aki 730 ezer dolláros adósságot halmozott fel a Robinhood nevű kereskedési platformon. Mint sokmillió kortársa, ő is alig néhány hónapja kezdett el részvényekkel kereskedni az egyszerűen használható, díjmentes részvénykereskedési alkalmazáson keresztül - írja a Forbes

Alexander E. Kearns búcsúüzenetében a Robinhooddal kapcsolatos dühét fejezte ki és azt írta, fogalma sem volt, hogy mit csinál, amikor a díjmentes tőzsdézést kínáló startuppal kereskedni kezdett. Levelében felvetette azt a kérdést is, hogy „hogy képes egy 20 éves jövedelemmel nem rendelkező majdnem egymillió dollárnyi tőkeáttéttel kereskedni?”

Kearns 730 165 dolláros mínuszt halmozott fel a kereskedési számláján úgy, hogy befektetett tőkéje 16 ezer dollár volt. Állítása szerint sosem engedélyezte a tőkeáttételt.

A Robinhood a Covid-krízis alatt 3 millió új felhasználót szerzett, többnyire olyan fiatalokat, akik soha nem foglalkoztak korábban a tőzsdével. A díjmentes kereskedést kínáló startup modelljét számos másik cég is lemásolta, most már ingyen lehet kereskedni az E-Tradenél, az Interactive Brokersnél, a Charles Schwabnál és a Merill Lynchnél is.

