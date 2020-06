Teljesen új világ vár a gazdagokra, 200 éves sikersztorit vágott padlóhoz a koronavírus

Jelentősen felforgatták a 21. század újításai a 200 éve nagyjából ugyanabban a mederben folyó vagyonkezelést, a koronavírus pedig egészen új alapokra helyezi a gazdagok bankárainak munkáját. A BCG friss tanulmánya szerint három lehetséges forgatókönyv is szóba jöhet, ha a világ vagyonának alakulását nézzük a jövőben, de az biztos, hogy teljesen megváltoznak a játékszabályok: új vagyonszegmens tör a felszínre, jövőre pedig Ázsia maga mögé utasíthatja Nyugat-Európát a legvagyonosabb régiók sorában. Van azért, ami nem változik: a leggazdagabbak fognak leginkább tovább gazdagodni.

Több mint 200 éves múltra tekint vissza a vagyonkezelés a világon. Ennek az időszaknak a nagy részében a szolgáltatók többnyire ugyanazon játékszabályok szerint működtek, az utóbbi 20 év azonban jelentősen felforgatta a vagyonkezelési piacot a digitalizáció és szabályozói környezet változása – írja a BCG frissen publikált Wealth Reportja.

Sok szolgáltató azonban máig nem tudott vagy nem akart a változás útjára lépni, a legnagyobb akadályok között van az ügyfelek elvesztésétől való félelem, emellett a 10 éve tartó bikapiac sem segített hamarabb meghozni a döntést. A változás szükségességét mutatja azonban, hogy a nagyobb vagyon és ügyfélbázis ellenére a profit nagyjából ugyanakkora, mint 10 évvel ezelőtt volt, tavaly mindössze 135 milliárd dollárnyi profitot tettek zsebre a szolgáltatók, ami nem sokkal több, mint a 2007-ben mért 130 milliárd.

A koronavírus kitörése és elterjedése azonban a vagyonkezelői szegmensnek is egy ébresztő lett

- írja a tanulmány, a változásokat már nem lehet tovább halasztani.

Idén huszadik éve adja ki a BCG vagyonriportját, és az elmúlt 20 év alapján azt lehet mondani, hogy a vagyonnövekedés a válságok ellenére is töretlen volt, a fejlett és feltörekvő piacok kezelt vagyonának különbsége jelentősen csökkent.

Az elmúlt 20 évben a magánkézben lévő pénzügyi vagyon közel megtriplázódott, az 1999-es 80 ezermilliárd dollárról 226 ezermilliárd dollárra 2019-ben.

A világ gazdagjainak kiszolgálása ugyanakkor sokkal nagyobb kihívásokat rejt a következő évekre nézve. Ahogy változik a vagyonos kör életkora, úgy változnak a gazdagok igényei is. Mindemellett a digitalizációnak köszönhetően egyre több szolgáltató jelenik meg a vagyonkezelői piacon, így élesedik a verseny is az ügyfelekért.

Egyre gazdagabbak az emberek

Sok minden történt az elmúlt 20 évben: online streamelés, mobilbankolás, génmódosítás, robotok segítségével végrehajtott műtétek, stb. A digitalizációnak köszönhetően az egész világ közelebb került az egyénhez és ezek a változások a vagyonra is pozitív hatással voltak.

A BCG jelentése szerint a személyes pénzügyi vagyon az utóbbi 20 évben közel megháromszorozódott, az 1999-es 80,5 ezermilliárd dollárról 2019 végére 226,4 ezermilliárd dollárra nőtt. A lenti ábrán jól látszik, hogy nem az érettebb vagyonpiacokon volt nagyobb vagyonnövekedés, hanem a feltörekvő régiókban.

Forrás: BCG Global Wealth Report

Nem volt valami jó kezdete a mostani évszázadnak vagyongyarapítási szempontból, először jött a dotcom lufi, majd a szeptember 11-i terrortámadás hűtötte le a kedélyeket. A 2000-es évek elején a részvénypiacok negatívabbak lettek és a globális piaci hangulat is visszaesett. Ennek eredményeképp az MSCI World Index 2000-ben, 2001-ben és 2002-ben is kétszámjegyű csökkenést könyvelhetett el, ezt követően azonban magukra találtak a részvénypiacok. 2003-tól kezdve a vagyonnövekedés is elindult, abban az évben 9,2%-kal ugrott meg a magánvagyon a világban, 2005-ben pedig újabb rekorddal, 9,8%-kal emelkedett. Eddig a 2003-2005 közötti időszak mutatta fel a történelem legnagyobb vagyonnövekedési ütemét. Aztán jött a 2008-as válság, amely több mint 10 ezermilliárd dollárt tüntetett el az emberek zsebéből.

Nem tartott sokáig a visszaesés, 2010-re a globális magánvagyon visszajött és új rekordot döntött több mint 133 ezermilliárd dollárral. Összességében az elmúlt 20 évben bekövetkező akadályok rövid életűnek bizonyultak a globális vagyonnövekedés megakasztásában, tavaly ismét rekord mértékű vagyonnövekedést lehetett megfigyelni.

A modern történelem során az érettebb piacok kezében volt a legtöbb vagyon, de az utóbbi 20 év ebben is változást hozott: elindultak a vagyonnövekedés útján az olyan feltörekvő régiók, mint Ázsia, Kelet-Európa, Latin-Amerika, Közel-Kelet és Afrika. Mindeközben Észak-Amerika, Nyugat-Európa, Japán és Óceánia csak visszafogottabb növekedést mutatott. Összehasonlításképp, Kínában a háztartások az elmúlt 20 évben átlagosan több mint 25%-át megtakarították rendelkezésre álló jövedelmüknek, míg Európában és az USA-ban kevesebb mint 10% volt ugyanez az arány.

Mindezek következtében a feltörekvő piacok vagyona egyre nagyobb szeletet hasít ki a vagyontortából, tavaly már több mint a negyedét adta.

A nagyobb vagyon azzal is jár, hogy egyre több a gazdag a világon.

A dollármilliomosok száma közel megháromszorozódott az elmúlt két évtizedben, az 1999-es 8,9 millió főről több mint 24 millióra 2019-ben. A milliomosok kezében van ezzel a világ magánvagyonának több mint 50%-a.

Továbbra is Észak-Amerika tudhatja magáénak a legtöbb milliomos állampolgárt, 16,4 millió főt. Érdekesség, hogy ezeknek az embereknek a közel fele a 21. században lett milliomos. A gazdagok között is a gazdagabbak vagyona nőtt a legjelentősebb mértékben: a több mint 100 millió dolláros vagyonnal bírók pénztárcája hízott a legjobban, köszönhetően annak is, hogy nagyobb részvénysúlyt tartottak (50%), ezáltal jobban tudtak profitálni a 10 éves bikapiacból. Ezzel ellentétben a kevesebb mint 250 ezer dollár vagyonnal bírók megtakarításaiknak csupán 9%-át tették részvényekbe és befektetési alapokba, a pénz 80%-át inkább bankbetétben, készpénzben, biztosításban és nyugdíjmegtakarításban tartották, így a vagyonnövekedés ennél a szegmensnél értelemszerűen nem volt kiemelkedő.

A koronavírusból való kilábalás fogja meghatározni az előttünk álló évek vagyonnövekedését – írja a tanulmány, amely szerint a pandémia a közeljövőben biztosan a globális vagyon zsugorodását fogja eredményezni. Elemzésük szerint három forgatókönyv lehetséges:

Gyors kilábalás : Bár gyorsan esik a világ GDP-je, ez viszonylag hamar elmúlik, és a vagyon a 2019-es 226 ezermilliárd dollárról 282 ezermilliárdra nő 2024-re, 4,5%-os növekedési ütemmel. Vagyonkezelői oldalon lesz egy rövidtávú profitcsökkenés, de a világjárványnak nem lesz hosszútávú hatása az iparágra.

: Bár gyorsan esik a világ GDP-je, ez viszonylag hamar elmúlik, és a vagyon a 2019-es 226 ezermilliárd dollárról 282 ezermilliárdra nő 2024-re, 4,5%-os növekedési ütemmel. Vagyonkezelői oldalon lesz egy rövidtávú profitcsökkenés, de a világjárványnak nem lesz hosszútávú hatása az iparágra. Lassú gazdasági felépülés : Sokkal nagyobb ütést mér a gazdaságra a koronavírus, súlyosabb lesz a válság és hosszabb ideig fog tartani a kilábalás. Ebben a forgatókönyvben a vagyon 215 ezermilliárd dollárra esik vissza idén, majd 2024-re 265 ezermilliárdra nő, ami 3,2%-os éves növekedés. Ebben a világban a vagyonkezelők bevételmarzsa csökken, főként a magas költség-nyereség aránnyal dolgozókat érintheti negatívabban ez az eshetőség. Ennek eredményeképp megnőhet a konszolidáció az iparágon belül.

: Sokkal nagyobb ütést mér a gazdaságra a koronavírus, súlyosabb lesz a válság és hosszabb ideig fog tartani a kilábalás. Ebben a forgatókönyvben a vagyon 215 ezermilliárd dollárra esik vissza idén, majd 2024-re 265 ezermilliárdra nő, ami 3,2%-os éves növekedés. Ebben a világban a vagyonkezelők bevételmarzsa csökken, főként a magas költség-nyereség aránnyal dolgozókat érintheti negatívabban ez az eshetőség. Ennek eredményeképp megnőhet a konszolidáció az iparágon belül. Elhúzódó veszteség: A gazdasági hatások elnyúló munkaerő-piaci és termelékenységi problémákat szülnek. Ennek eredményeképp a vagyon 210 ezermilliárd dollárra csökken idén, 2024-re pedig 243 ezermilliárdra nő,a mi éves szinten csupán 1,4%-os bővülést jelent. Különösen nehéz piac lesz ez a méretgazdaságosságot mellőző és magas költségekkel dolgozó vagyonkezelőknek, a felvásárlások ebben az esetben jelentősen megugorhatnak.

A jelentés szerint bármelyik forgatókönyv is valósul meg, a vagyonkezelőknek több kihívással is szembe kell nézniük. Első körben ott vannak a vagyonalapú díjak, amelyek sokkal inkább kitettek a piaci visszaesésnek, ráadásul az utóbbi időben sokkal magasabb arányát adják a szolgáltatók bevételeinek, mint a múltban (2018-ban a bevétel 45%-át adták, szemben a 2013-as 30%-kal). Ráadásul úgy tűnik, a vagyonkezelők többsége gyengébb pénzügyi pozícióval került bele az újabb válságba, mint anno a 2008-asba, mindemellett pedig a jövedelemarányos költségmutató is magasabb lett.

Előretörnek a feltörekvő piacok

A jövőt nézve a makrogazdasági adatok azt mutatják, hogy Ázsia (Japánt kivéve) továbbra is jelentős vagyongyarapodási ütemet fog felmutatni, a BCG becslése szerint évente 5,1-7,4% közötti növekedést lehet megfigyelni ebben a régióban a következő 5 évben. Ha ez az előrejelzés igaznak bizonyul,

Ázsia átveszi Nyugat-Európa helyét és 2022-re a második legvagyonosabb régió lesz a világon.

Az észak-amerikai vagyon -0,6-3,7% közötti vagyonnövekedést produkálhat ugyanezen időszak alatt, attól függően, hogy milyen súlyos hatása lesz a globális gazdaságra a koronavírusnak (itt a vagyon nagyobb része van részvényekben). Nyugat-Európában 1,6-3,6% közötti növekedési ütemmel számolnak. A jelentés szerint Észak-Amerikában továbbra is gazdagabb gazdagok fognak nagyobb vagyonokat felhalmozni, Ázsiában, Nyugat-Európában és a Közel-Keleten pedig a tehetősebb, de még kisebb vagyonnal bírók fognak nagyobbat nőni.

Mindez azt is jelenti, hogy a vagyonkezelők a következő 5 évben nagyobb ügyfélbázisból tudnak majd meríteni, egyre inkább bejönnek a képbe a prémium banki/affluens ügyfelek. A BCG becslése szerint

Az affluens szegmens (250 ezer és egymillió dollár közötti vagyon) vagyonának növekedési üteme 2019-2024 között 1,7-4,6%-kal növekedhet globális szinten.

Az 1-100 millió dollár vagyonnal bírók esetében a vagyon 0,2-4,7%-kal nőhet ugyanezen időszak alatt, míg

a 100 millió dollárnál is több pénzzel bírók vagyona 1,4-5,8%-os bővülést hozhat 2024-re.

Egyre fontosabb szerepe van a határon átnyúló vagyonnak

Jelentős növekedést futott be a határon átnyúló vagyonkezelés, az 1999-es 3100 milliárd dolláros szintről 2019-re 9600 milliárdra bővült. Az elmúlt időszakok válságai arra már rávilágítottak, hogy ilyen esetekben mindig van egy rövidebb távú megugrás a határon átnyúló vagyonmozgásokban, kérdés, mit hoz majd a koronavírus.

A BCG szerint elképzelhető, hogy a befektetők biztonságosabb területekre igyekeznek mozgatni vagyonukat, de ennek ellenére is azzal kalkulálnak, hogy a határon átnyúló vagyonáramlások 5,4-10,2%-kal is visszaeshetnek 2020-ban, a tőkepiacok teljesítményétől függően. Középtávon sem tűnik jobbnak a helyzet, miután a befektetők közül sokan inkább hazatranszferálhatják vagyonukat, hogy nagyobb likviditásuk legyen, ha nagyon beütne a válság.

Az elmúlt években az is jelentősen megváltozott, hogy hova áramlanak a határon túli vagyonok. 1999-ben Nyugat-Európa volt a fő célpont, a határon átnyúló vagyonáramlások közel fele ide érkezett. 2019-re ez a részesedés 24%-ra csökkent, 2024-re pedig 20% alá eshet. Ezzel szemben Ázsia egyre nagyobb szeletet hasít ki magának, 2024-re már a 40%-ot kiteheti.

Országbontásban továbbra is Svájc a legkeresettebb célpont, amikor valaki határon túli megoldást keres vagyonának elhelyezésére, Svájcban van a határon átnyúló vagyon negyede a világon. Hongkong azonban egyre jobban kapaszkodik felfelé, már 17%-ot hasít ki a vagyontortából. Szingapúr a harmadik legnagyobb ilyen vagyontranszfer központ.

Címlapkép: Shutterstock