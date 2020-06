Óriási vagyonokat tolt a lakosság befektetési alapokba, de ez nem lesz elég a túléléshez

Hiába nőtt majdnem minden régióban kétszámjegyű összegben az alapkezelőknél kezelt vagyon, és hiába itt az egyik legmagasabb a profitmarzs a pénzügyi szolgáltatók körében, kihívás előtt áll a piac, az alapkezelést mostani formájában az egyre csökkenő díjbevételek és a passzív befektetések felé való elmozdulás sem segíti. A BCG Asset Management jelentése szerint a koronavírus az eddigieknél is nagyobb sebességbe kapcsolhatja a digitalizációt, termékinnovációt és felvásárlásokat is a szektorban.

Kétszámjegyű növekedés a kezelt vagyonban

Miután 2018-ban 2 ezermilliárd dollárral csökkent a befektetési alapokban kezelt vagyon világszerte, tavaly egy jelentős visszapattanást lehetett látni, majdnem minden régióban kétszámjegyű vagyonnövekedés volt, köszönhetően a tőkepiaci hozamoknak és tőkebeáramlásnak.

A vagyonnövekedés ellenére az alapkezelési díjak csökkenésének trendje és az egyre csak növekvő költségek a szolgáltatók nyereségének egy kisebb visszaesését eredményezte. Az idei évben látott piaci vihar is csak növeli ezeket a kihívásokat.

Tavaly 15%-kal nőtt az alapkezelők által kezelt vagyon világszinten, ami tavaly év végén 89 ezermilliárd dollárt tett ki. A lakossági befektetők vagyona a teljes kezelt vagyon 42%-át teszi ki, de a lakossági vagyonnövekmény a tavalyi 19%-os bővüléssel magasabb volt, mint az intézményi vagyon 13%-os növekedése.

A vagyonnövekedés fő mozgatórugója a piaci teljesítmény volt, a növekedés mintegy háromnegyedét ez adta a globális számokhoz. Mindemellett a befektetői kereslet is megvolt, a tőkebeáramlás is rekord szintet ért el tavaly 2600 milliárd dollárral. A keresletet főként a lakossági befektetők hajtották fel, ahol a tavalyi év a vagyonfelhalmozásnak is kedvezett, emellett sokan akartak részesülni a bikapiacok meneteléséből.

A régiók közül Észak-Amerikában volt a legjelentősebb a vagyonnövekedés 19%-kal, ami 6700 milliárd dolláros növekedést jelentett tavaly. A kezelt vagyon alapján a második legnagyobb régiónak számító Európában 13%-kal 22,8 ezermilliárd dollárra nőtt a vagyon. Az európai piacból az Egyesült Királyság hasít ki magának 27%-ot, ahol a Brexit ellenére is 13%-kal nőtt a kezelt vagyon. Az intézményi vagyonoknak a brit, francia és német alapkezelői piacon is jelentős szerepe van.

A profit inkább csak stagnál

Annak ellenére, hogy tavaly markáns vagyonnövekedés volt az alapkezelői piacon, kisebb mértékben, de visszaesett a szektor profitabilitása. Az átlagos működési profit a nettó bevételek 34%-át tette ki, szemben a 2018-ban mért 35%-kal. Ezek a profitmarzsok egyébként messze felülmúlják más szektorok nyereségességi számait.

A díjak miatti nyomás végigkísérte az alapkezelői szektort 2019-ben is. Az átlagos, kezelt vagyon arányos bevétel a 2018-as 26,2 bázispontról tavaly 25,3 bázispontra csökkent. A tavaly látott 2%-os bevételnövekedés sem volt elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a díjzsugorodás mértékét.

A költségek abszolút értékben 4%-kal nőttek tavaly, kétszer olyan nagy mértékben, mint az abszolút bevételnövekedés. Különösen a fix költségek, ezen belül is a személyi jellegű költségek magasak az iparágban.

Előretörnek az alternatív befektetések, de abból nem sok pénz lesz

A hagyományos termékek mindegyike kétszámjegyű növekedést produkált 2019-ben a tanulmány szerint. Sőt, még az alternatív befektetési termékek is 13%-os növekedést produkáltak, ezzel pedig az iparág teljes kezelt vagyonának már 16%-át teszik ki. A BCG szerint a bevételekben is jelentős szerepet töltenek be az alternatív eszközök, 2024-re a globális bevételek 49%-a jöhet ebből a termékkörből.

Ahogyan az előző években is meg lehetett figyelni, az aktívan kezelt alapok kezdenek háttérbe szorulni az eszközpalettában. Az általuk kezelt globális vagyon 2003 óta közel a felével esett vissza, az akkori 60%-ros részesedésből tavaly év végén 33% lett. A bevételekhez való hozzájárulásuk is csökken, 2003-ban még annak 41%-át tették ki, tavaly pedig már kevesebb mint 20%-ot és ez a BCG szerint a jövőben is folytatódni fog.

Mindeközben a passzívan kezelt befektetések gyorsabb vagyonnövekedést produkáltak, mint bármelyik másik eszközkategória, az általuk kezelt vagyon egy év alatt 28%-kal nőtt. A passzívan kezelt alapok közül a részvény és kötvénypiaci ETF-ek vagyona nőtt meg jelentősen. És bár a passzív alapok vagyona várhatóan a következő években is bővülést mutat majd, a belőlük származó bevételek csak mintegy 2%-os évesített növekedést mutatnak a már most is nyomott árak miatt.

Milyen változásokat hozhat a koronavírus az alapkezelői szektorban?

A koronavírus minden kétséget kizáróan otthagyja majd nyomát az alapkezelői szektoron – írja a tanulmány. A 2008-2009-es válság indította el a passzív befektetések térnyerését és a győztes mindent visz elvet, ez különösen igaz az USA-ra, ahol a 10 legnagyobb alapkezelőnél csapódik le a nettó tőkebeáramlás 80%-a. A BCG szerint ez a jelenség folytatódni fog, emellett nagyobb sebességbe kapcsol a digitalizáció, a felvásárlási piac és a termékinnováció is.

Habár más pénzügyi szolgáltatókkal összevetve az alapkezelőknél szép profitmarzsok vannak, el kell gondolkodni a jövő új irányait illetően. A sikerdíjak szép bevételeket tudnak generálni, de a valóságban csak kevés portfóliómenedzser tudja tartósan felülteljesíteni a piacot, ráadásul az alapkezelői díjakra sem lehet úgy építeni, mint eddig, mivel azok is folyamatosan csökkennek. Mindebből kifolyólag a tanulmány rávilágít arra, hogy a szolgáltatók közötti verseny új szintjét már az ügyfélkiszolgálás minősége és az ügyfelek felé való értékteremtés jelenti (például személyre szabott ajánlatok, portfóliók).

