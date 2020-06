Bejött a babakötvény nyereményjátéka - 415 ezer forint ketyeg egy átlagos számlán

Már több mint 217 ezer gyermeknek van babakötvénye, a családtagok és az állam befizetései révén 90 milliárd forintnál is nagyobb összeg kamatozik a kicsiknek - erről számolt be Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek.

A hétfői lapszámban megjelent nyilatkozat szerint egyre többen fedezik fel a gyermekek nagykorúságáig tartó megtakarítási programot, a feltételek ugyanis kedvezők. A babakötvény - mint Tállai András elmondta - módot ad a szülőknek, a nagyszülőknek, a rokonoknak arra, hogy hozzájáruljanak gyermekeik, unokáik, családtagjaik későbbi anyagi boldogulásához.

Jó tudni, hogy az állam minden újszülöttnek automatikusan garantál 42 500 forint úgynevezett életkezdési támogatást, a juttatást már a külföldön élő magyar gyerekek is megkapják. A pénzt a Magyar Államkincstár írja jóvá a gyermek születésének napján, babakötvénnyé azonban csak akkor válhat, ha valamelyik hozzátartozó kincstári Start-értékpapírszámlát nyit a gyermeknek."A kincstár minden Start-számlára befizetett forintot babakötvénybe fektet, mégpedig igen jó hozammal" - mondta az államtitkár. Az adott évi kamat ugyanis az előző évi inflációhoz igazodik, amelyet háromszázalékos prémium egészít ki. A félretett összeget állami támogatás is kiegészíti: a közkassza a családtagok befizetéseinek tíz százalékát, de legfeljebb hatezer forintot tesz hozzá a megtakarításokhoz minden évben.

Az államtitkár arra is emlékeztetett, hogy az államkincstár április végén meghirdetett nyereményjátéka szerint ha valaki június 30-ig elektronikus úton, vagyis az ügyfélkapun nyit értékpapír- vagy Start-számlát, százezer forintos utalványt nyerhet, aki pedig állampapírt vásárol ezen a csatornán, annak ötvenezres kupon ütheti a markát, ha a sorsoláson kihúzzák a nevét. Ennek köszönhetően meg is ugrott a babakötvények száma, az azóta eltelt két hónapban tízezernél is több számlát nyitottak az arra jogosultak.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 04. 26. Holnaptól otthonról is lehet Start-számlát nyitni

Címlapkép: Getty Images