Elgáncsolta a koronavírus a kisbefektetőket védő fontos EU-szabályt

Felsültek azok az európai szabályok, amelyeket azért hoztak létre, hogy a különböző jövőbemutató forgatókönyvekkel segítsenek a lakossági befektetőknek a legmegfelelőbb befektetési alapokat kiválasztani, ugyanis a legutóbbi piaci összeomlást senki nem jelezte előre -írja a Financial Times.

A PRIIPst 2018-ban vezették be Európában, ennek egyik fontos eleme, hogy a befektetési termékeket értékesítő szolgáltatóknak több lehetséges jövőbeni kimenetet is fel kell vázolniuk a termékek teljesítményére vonatkozóan a lakossági befektetők számára, hogy azok megfelelő döntést tudjanak hozni a számunkra legmegfelelőbb termékről. Az alapkezelők már a kezdetektől fogva ellenezték az irányelv bevezetését, már akkor felhívva a figyelmet arra, hogy az utóbbi évek bikapiaca miatt félrevezető, kedvezőbb forgatókönyveket készítettek a jövőre nézve, ami egyáltalán nem biztos, hogy be is fog következni.

És valóban nem, a Schroders által elvégzett kutatás szerint ezek a forgatókönyvek egyáltalán nem jelezték előre a befektetőknek azt, amit a koronavírus miatti márciusi eladási hullám hozott a piacokon. A Schrodersnél úgy fogalmaztak, hogy a PRIIPs elbukott a COVID-19 teszten, ami nem meglepő, tekintve a módszertan prociklikus jellegét.

A brit alapkezelő 10 alapot vizsgált meg és azt találták, hogy az a kisbefektető, aki 5 év tartás után idén májusban vált meg európai kiscégekre fókuszáló alapjától, a befektetett 10 ezer eurójára 12 723 eurót kapott volna kézhez. Ez a hozam jóval kevesebb, mint az a 17 870 euró, amire egy befektető egy mérsékelt kockázatú forgatókönyv esetén számíthatott volna. Még akkor is 5000 euróval kevesebb ez az összeg, ha a befektető még a piaci eladási hullám előtt vált volna meg alapjától, holott a PRIIPs szerinti forgatókönyvek szerint a teljesítmény nem változott volna jelentősen ezen időtávon. A legrosszabb forgatókönyv esetén az alap 10 810 eurónál állt volna (a Shroders a mérsékeltebb kockázatot vizsgálta, mivel ez mutatná alap esetben a normál kereskedési feltételeket, amire a legtöbb befektető számít).

