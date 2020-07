Aegon: júniusban is a koronavírus volt a világ érdeklődésének a középpontjában

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Ugyanúgy mint az elmúlt hónapokban, júniusban is a koronavírus volt a világ érdeklődésének a középpontjában. Úgy tűnik, hogy Ázsiában és Európában lecsengett a járvány első hulláma, míg az Egyesült Államokban államtól függ, hogy milyen stádiumban van. Ahol 2 hónappal ezelőtt a legrosszabbak számok voltak, főleg észak-keleten, ott most európai szinteken van az új megbetegedési szám, míg közép- és dél-nyugaton valószínűleg az elkövetkező hetekben fog tetőzni. Az ország megosztottsága komoly kihívás elé rakja a szakembereket. Az kizárt, hogy újra teljesen lezárják az országot, viszont az emberek még a mai napig sem veszik komolyan, hogy járvány van az országban. Nem szívesen viselik az arc maszkot, és nem fogadják meg a tanácsot, hogy zárt térben ne gyülekezzenek. Sajnos az elnök sem mutat jó példát, még egyetlen egyszer nem lehetett látni, hogy viseli az arc maszkot, és az oklahomai rendezvény is zárt helyen volt. Ugyanakkor a kórházak intenzív osztályai rohamosan telnek meg. Mivel nincs egy átfogó stratégiája az országnak, nem lehet tudni, hogy mikor fog tetőzni a járvány.

Ez a fejetlenség a gazdaságra is kihat. Bár a havi munka nélküli adat, jobb volt a vártnál, még mindig több mint 1 millió új munkanélküli keletkezett, és egyre több cég jelenti be, hogy az elbocsátások permanensek. Július végén fog lejárni a munkanélküli segélyek nagy része, és ha a kongresszus nem hosszabbítja meg, akkor az szintén nagyon nagy nyomást fog helyezni a gazdaságra. A központi bank mindent megtesz, hogy enyhítse a nyomást a gazdaságon, de az eszközök véglegesek. A tabuk kezdenek ledőlni, mivel már a St. Louis-i Fed elnök is felvette, hogy a negatív kamatok is felhasználhatók lehetnének a gazdaság beindítására. A már meglévő, a vállalati szektort finanszírozó 600 milliárdos konstrukció jogosultsági körét is kiterjesztik, számos paraméterét kedvezőbbé téve a KKV szektor számára. Többek között a minimális hitelösszeg így 500 helyett csak 250 ezer dollár lesz, a tőketörlesztés türelmi ideje pedig egyről két évre nő. A bank szektornak is akarnak kedvezni azzal, hogy lazít majd a Volcker-szabály néven ismert tőkeképzési és befektetési szabályozáson, a korábbinál kisebb lenne így a saját számlás pozíciók tőkeigénye.

Európában is lázasan dolgozik az EKB, hogy milyen módszereket vessenek be annak érdekében, hogy a gazdaság minél előbb talpra álljon. A központi bank a vártnál nagyobb, 600 milliárd euróval megnövelte a kötvény vásárlási programját szemben a várt 500 milliárddal, valamint időtartamát legalább 2021 június végéig kitolták. A németek is próbálják segíteni a gazdaságukat azzal, hogy olyan stimulust fogadtak el amely eléri a normalizált GDP majdnem 50 százalékát. Gazdasági adatokat nézve, tovább javult a német jövőkép a ZEW Intézet júniusi felmérése alapján: a várakozásokat felölelő hangulatindex az előző havi 51-ről 63,4-re emelkedett, meghaladva a várt 60-as értéket. A jelenlegi helyzetértékelést tükröző alindex -83,1 pontra szépített az áprilisi -93,5-ről, amely némileg elmarad a prognosztizált -82-től.

Kínából egyre pozitívabb gazdasági adatok jönnek ki. A kínai Caixin szolgáltató szektor PMI - amely inkább a magánszektort méri - értéke májusban 55-re emelkedett az áprilisi 44,4 után. Az ipari termelés év/év alapon 4,4 százalékkal nőtt, a kiskereskedelmi értékesítés pedig csak -2,8 százalék volt. 6,3 százalékkal csökkentek év/év alapon az év első 5 hónapjában a beruházások, amely szintén javuló tendenciát jelez. Ami árnyékot vethet az örömre, hogy Pekingben vasárnapig majdnem 80 új fertőzöttet találtak, ezen belül az Ázsia legnagyobb nagybani piacának tartott Pekingi Xinfadi Mezőgazdasági Piac a fő gócpont, emiatt az egész kerületet lezárták és vizsgálat alá vonták a hatóságok. Összességében a pekingi kerületek felében találtak új fertőzöttet. Ez problémát jelenthet a jövőben, mert ha a korona vírus újra el kezd terjedni Kínában, az megint komoly gondokat okozhat a világ ellátási láncában. A vészharangot még nem kongatják, de a kínai fertőzöttségi adatok újra fontosak lettek.

Magyarországon az MNB a júniusi ülésén csökkentette 15 bázis ponttal az irányadó kamatot. A döntés számunkra érthetetlen, hiszen az EURHUF végre stabilizálódott a 340-es szint körül, és 15 bázispont a gazdaság szempontjából jelentéktelen. Az MNB továbbá jelezte, hogy még további egy csökkenés várható a kamatszinten. A forint nem vette jónéven a hírt és egy héten belül közel 5%-ot gyengült az euróval szemben.

A modell portfoliónkon júniusban a következőket változtattuk. A fejlődő piaci részvénysúlyt levittük ½ %-al 4,5%-ra, és hedgefund/abszolút hozam alapokba a befektetést felvittük ugyanilyen mértékben 20%-ról 20,5%-ra."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.