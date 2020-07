Amundi: a fejlett világ nagy része túl van a járvány nehezén

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"Június elejére még kedvezőbbé vált a kép a koronavírus-járvány várható lefutásával kapcsolatban. Bár az új esetszámok dinamikája globálisan még mindig nem csökken (néhány fejlődő ország „berobbanása” miatt), a fejlett világ nagyobb része egyértelműen túl van a járvány nehezén. A világ nagy részén a gazdaságok újraindítása van napirenden, ami a makrogazdasági adatokban is fordulópontot hozhat. A kockázatokat illetően azonban továbbra is jelentős veszélyforrást jelent egy esetleges újabb fertőzési hullám kialakulása az év második felében, amikorra még nem várható a vakcina globális elérhetősége. A következő hónapokban vegyes makrogazdasági adatokat várunk a világ nagy részéről. A közelmúltról érkező számok gyengék lehetnek, az előretekintő indikátorok (pl. bizalmi indexek) viszont már bizakodásra adhatnak okot. Az idei év egészét tekintve szinte biztosnak tűnik a mély globális recesszió, amit azonban jövőre egy jól látható mértékű bővülés követhet. Várakozásaink szerint idén az infláció egyelőre visszafogott maradhat, bár a kereslet fokozatos élénkülése és ezzel párhuzamosan a nyersanyagárak „normalizálódása” felfelé mutató kockázatot jelenthet.

A részvénypiacokon előre tekintve jelenleg az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a tavasszal még lemaradó földrajzi régiók/szektorok szorosabban felzárkózhatnak teljesítményben a vezető amerikai részvények mögé. Földrajzi értelemben ez alapján az európai és a fejlődő piaci részvények tűnnek vonzónak. Esetükben az árazási diszkont az amerikai részvénypiachoz képest történelmi mélységekbe zuhant, ezért a közeljövőben a diszkont mértéke valamelyest csökkenhet. A fejlődő piaci részvények esetében elvonulni látszik a viharfelhők egy része. Az emelkedő olajár, a gyengülő dollár, az árazási diszkont és a kedvező tőkepiaci hangulat vélhetően többet nyomnak a piacon latba, mint az, hogy egyes nagyobb országokban az új fertőzöttek száma rohamosan növekszik (Brazília, India). A fejlődő piaci részvényszegmensen belül is indokolt lehet számításba venni a technológiai papírok, valamint az ESG-szűrt részvények súlyának fokozatos emelését. Az európai részvények jövője szempontjából a relatíve nagy árazási diszkont mellett kulcsfontosságú fejlemény, hogy az ECB a vártnál nagyobb monetáris stimulust jelentett be, az Európai Bizottság és német kormány pedig a vártnál jóval fiskális élénkítésről döntött. Az európai részvénypiac azonban fokozottan érzékeny lehet egy esetleges általános részvénypiaci korrekcióra, ezért indokolt az erős mérlegű, vélhetően stabilabb üzletmenetű növekedési papírok felülsúlyozása. Eredeti tervünk alapján, április végén a portfólió részvényhányadát egy óvatos 10%-ban határoztuk meg. Ezt terveinknek (havi 5%-pont emelés, 12 hónapon át = max. 70%-os részvénysúly) megfelelően 20%-ra emeljük most június végén, a pénzpiaci eszközök terhére. Az 5%-os emelést ezentúl nem amerikai részvények, hanem európai részvények formájában valósítjuk meg. A korábbi, 15%-os amerikai részénypozíciónkból 10%-ot a fejlődő piaci részvényekre csoportosítunk át.

A portfólióban az arany súlyát 20%-ra növeltük a növekvő bizonytalanság és a lazító jegybankok miatt, a nemzetközi kötvények terhére, melyekben nem látunk potenciált a jelenlegi hozamkörnyezetben. Az ingatlan kitettségünk minimális, a portfólió 5%-át alkotja."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.