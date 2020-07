Diófa: javuló világgazdasági kilátások, de maradnak az aggodalmak

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"A gazdaságok május-júniusi újranyitása, valamint a globális GDP 10-10 százalékára tehető monetáris és fiskális ösztönzők nagy lendületet adtak a részvénypiacoknak. Az eddig bejelentett segélycsomagokat újabbak követhetik: az USA-ban egy ezermilliárd dolláros infrastruktúrafejlesztési program kidolgozását tervezik, míg az EU-ban egy 750 milliárd eurós közös finanszírozású segélycsomagról döntöttek. A konjunktúramutatók is a várakozások gyors javulását jelzik és a világgazdaság V-alakú visszazárkózását vetítik előre. A piaci szereplők a fejlett országok idei 6-8 százalékos gazdasági visszaesését követően - amit elsősorban az első félévre tehető leállás okozott - bíznak a gyors normalizálódásban. A március-áprilisi időszakban összeomló reálgazdasági mutatók májusban mélypontot ütöttek, majd júniusban már emelkedésbe kezdtek. Az amerikai munkaerőpiacon megtorpant a munkanélküliek számának növekedése, májusban a kereslet és a lakossági fogyasztás a várakozásokat messze felülmúlva kétszámjegyű bővülést mutatott, ami a fogyasztói szokások gyorsabb normalizálódásának biztató jele.

A laza monetáris kondíciók, a 0% körüli nagy jegybanki kamatszintek és a kötvényvásárlással kialakuló nyomott állampapírhozamok is a kockázatosabb befektetések, így a részvénypiacok irányába terelik a befektetőket. Az amerikai S&P Index megközelítette a tavaly év végi értékét, míg a pandémiás helyzet „nyertesének” tekinthető technológia szektor indexe, a Nasdaq új történelmi csúcsot beállítva már 10% körüli pluszban van tavaly év végéhez képest. Az amerikai részvénypiaci lendülethez az európai tőzsdék is felzárkóztak, majd június első felében a régiós piacok is gyorsabb emelkedésre kapcsoltak, ami a hónap végén némileg megtört és a nemzetközi részvénypiacokhoz hasonlóan fáradékonyságba csapott át.

A világgazdaság teljeskörű talpra állásához szükségszerű, hogy a járványhelyzet fokozatosan tovább javuljon, és ezzel erősödjön a befektetői bizalom. A megbetegedések március-áprilisi tetőzését követően a túl gyors újranyitás esetlegesen újabb gócpontok kialakulásához vezethet. Az USA-ban június végére egyes déli és nyugati államokban ismét gyorsult a koronavírus okozta megbetegedések terjedése, ami a hónap végére elrontotta a befektetői hangulatot, a részvénypiaci emelkedés volatilis oldalazásba váltott.

Az MNB június kamatdöntő ülésén 15 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatlábat, és további 15 bázispontos mérséklést helyezett kilátás, mellyel párhuzamosan - valamint a globális kockázatok június végi felerősödésével - gyengülésbe kezdett a forint is. A jegybanki politikában a korábban meghirdetett hosszú lejáratok állampapírvásárlására fókuszáló kötvényvásárlás az elmúlt hetekben nem kapott hangsúlyos szerepet, a kommentárok szerint a jegybank krízishelyzetekben vetheti be újra a QE-t.

Portfóliónkban profitot realizálunk a régiós részvénypiaci kitettség egy részén, arra számítva, hogy korrekciókat követően jobb beszállási pontok alakulhatnak ki, és a nagyobb diverzifikáltságot biztosító fejlődő részvénypiacokra, elsősorban a fejlődő ázsiai piacokra, valamint az alternatív eszközosztályba súlyozunk át."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.