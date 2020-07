Equilor: a második fertőzési hullámtól félve, egyelőre megálltak a piacok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:"

"Mozgalmas féléven vannak túl a tőkepiacok, a vírus Kínán kívüli terjedése rég nem látott volatilitást hozott a tőkepiacokra. Az egyik legfontosabb terület az USA, mely jelenleg is folyamatos teszteléssel próbálja követni a járványt a fokozatos újra nyitásokat követően. Itt a legjobban sújtott régió New York és környéke volt eleinte, mely mostanra sikeresen visszafogta a terjedést és a németekhez hasonló lefutási görbét mutat. Az elmúlt hónap zavargásai is ronthattak a járványügyi állapotokon. Kaliforniában, Texasban és Floridában ismét emelkedésnek indultak az esetszámok, melynek eredményeképpen az ország számai továbbra sem tudnak csökkenni, sőt akár egy újabb felfutás veszélye is felmerült a szakértőkben.

A közép- és kelet európai államok összességében sikeresen kezelték eddig a járványt, egyedül Lengyelországban nem csökkentek jelentősen a számok a meglépett lezárások ellenére sem, Bulgáriában pedig épp egy második hullám felfutása figyelhető meg. A régiós és a hazai járványhelyzet hasonlóan alakult, a megbetegedések és a halálesetek számai is hétről-hétre csökkenő tendenciát mutatott. Ennek egyik oka, hogy ezen térség országainak több ideje volt felkészülni és lépni a nyugat-európaiakhoz képest. Májusi és június eleji lazítások ellenére sem emelkedett a régióban rohamosan az esetszám. Továbbra is rendkívül nagy verseny folyik a vakcina fejlesztéséért, melyet több ország is támogat jelentős összegekkel. Ezek egyike sem lesz még a legoptimistább verzió esetén se széles körben elérhető a negyedik negyedév előtt. Több oltóanyag kísérlet is belép júliusban a harmadik fázisú tesztelési szakaszba, ám ezek felől várhatóan 2 hónapon túl lesznek biztos eredmények.

A jegybankok folytatták az állampapírvásárlásaikat, az MNB az eddig megtartott négy aukcióján 100 milliárd forint értékben vásárolt (elsősorban hosszú lejáratúakat) bankoktól és befektetési alapoktól. Ezen tevékenységek hatásaként csökkentek, mind a nemzetközi és a hazai hozamok is. Utóbbiakat még segítette az MNB Monetáris Tanácsának a júniusi kamatdöntő ülésének váratlan lépése amikor 15 bázisponttal csökkentették az alapkamatot, mely így 0,75%-ra módosult. Jelenleg nem változtatunk a kötvényrész arányain a portfóliónak.

A technológiai papírok is estek a pánikhangulatban év elején, ám ezt szinte teljesen ledolgozták, a Nasdaq június hónapban új történelmi csúcsra futott. Ennek a hatása látszódik az S&P 500 index teljesítményében, melynek egynegyedét teszik ki ezen szektor részvényei. Jól látható, hogy míg az amerikai indexek szinte egy enyhébb korrekciós tartományig vissza tudtak erősödni, addig a fejlődő piacok és a régiós indexek lemaradók voltak. Ennek oka, hogy ezen a piacokon az indexek jelentős pénzügyi (elsősorban banki) és olajkitettségekkel rendelkeznek. Ez a két szektor érzékeny volt a vírus és a kamatvágások hatásaira. Rövid távon látunk kockázatokat, az emelkedés közel olyan gyorsan zajlott végbe a piacokon, mint az esés, ezzel elszakadva a reálgazdasági folyamatoktól. Emiatt és egy potenciális második hullám esélyei miatt profitot realizálunk a részvényvételeinken csökkentve azok arányait.

Az olaj erőteljes emelkedése is alábbhagyott júniusban. Az arany jó formában volt, tovább tudott emelkedni az 1800-as szintek irányába, ahonnan 2019 őszén lefordult. A dollár további gyengülése is segítette a nemesfémek és a fejlődő piaci devizák árfolyamait. A portfolióban az alternatív befektetési formák közül a nyersanyagkitettségünkön csökkentünk enyhén, elsősorban az olaj részén, a többi arányait változatlanul hagyjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.