Nyakunkon a koronavírus második hulláma? Így látják a jövőt a profi befektetők

Július van és a koronavírus-járvány még mindig tombol a világban; miközben Európában úgy tűnik, nagyjából sikerült megfékezni a vészt, az Egyesült Államokban rekordszámú, 30 ezer fertőzöttet diagnosztizálnak naponta. A magyar befektetési alapokat kezelő portfóliómenedzserek véleménye egyelőre megosztott azzal kapcsolatosan, hogy mi lesz a járvány kimenetele, illetve ennek hatása a piacokra, ezért a legtöbb szakértő most óvatosan kivár.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a májusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben hat alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Nyakunkon a második hullám?

Júliusban is a koronavírus terjedése lesz valószínűleg a gazdasági mutatók alakulásának egyik legnagyobb befolyásolója, ezért a magyar befektetési alapokat kezelő szakemberek szintén azt próbálják kitalálni, hogy lesz-e második hullám, és ha igen, ez milyen intenzitású lehet.

Az Egyesült Államokban kontrollálatlanul tombol a koronavírus, miközben a gazdasági stimulációs és munkahelymegőrzési programok sorra futnak ki. Akad olyan szakértő, aki további monetáris stimulációra számít, a Fed akár mínuszba is vághatja a kamatokat és az EKB is tovább stimulálhat például a kötvényvásárlási program kiterjesztésével.

Közben Ázsiában már jelei vannak annak, hogy felüti a fejét egy második hullám, Pekingben egy nagybani piacról újra terjedni kezdődött a fertőzés, ez pedig újabb lezárásokat okozott Kínában. Mindez kérdésessé teszi a kínai kilábalás ütemét. Több szakértő is figyelmeztet: az újranyitások miatt világszerte újabb fertőzési gócpontok alakulhatnak ki.

A profi befektetők megosztottak azzal kapcsolatosan, hogy lesznek-e az első hullámhoz hasonló lezárások második hullám esetén; van, aki szerint szinte kizárt, hogy ez ismét megtörténjen, míg mások szerint bár alacsony az esélye, előfordulhat, hogy újra bezárkózik a világ.

Az év egészére nézve egyébként komoly, globális recesszióra számít a portfóliómenedzserek jelentős része, de ennek ellenére lesznek olyan eszközök, melyek jól teljesíthetnek a piacokon. Akad olyan szakember, aki szerint hamarosan a feltörekvő tőzsdék dinamikája utolérheti a fejlett piacokét. Néhány szakértő a fejlett piacokban is lát még mozgásteret, különösen az ESG- és tech-részvényekben. Akad olyan portfóliómenedzser, aki jelentős volatilitásra számít és a visszaeséseket részvényvásárlásra használná fel. Akad viszont olyan profi befektető is, aki inkább kitárazna most részvényekből és nyersanyagokból is, hiszen úgy látja, túlfutottak a piacok.

Nézzük a mintaportfóliókat!

A hazai portfóliómenedzserek által összeállított fiktív befektetési portfóliókon most nem láthatók olyan jelentős változások: néhány szakember enyhén csökkentette régiós részvénykitettségét és növelte az alternatív eszközök súlyát.

A mintaportfóliókon belül a legnagyobb fiktív kitettséget viszont továbbra is pénzpiaci eszközökben tartják a befektetők, ezután hedge fundokban / abszolút hozamú alapokban, majd hazai kötvényekben.

Hosszabb távú trendeket szemlélve elmondható, hogy nem volt tartós a kockázati kitettség előző havi növekedése, inkább egyfajta stagnálást láthatunk a portfóliókban.

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

