Ingyenpénzt és részvényeket kezdtek el osztogatni a pénzügyi forradalmárok

A gyorsan növekvő fintechcégek, mint a Revolut, a Transferwise vagy a Robinhood sorra döntenek úgy, hogy még egy lökést adnak növekedés ütemének és kezdik el ingyenpénzzel vagy éppen részvényekkel jutalmazni azokat az ügyfeleket, akik ismerőseiket is betoborozzák a rendszerükbe. Olyan szolgáltató is akad, amely akár 15 ezer forinttal jutalmazza felhasználóit, sőt, olyan is, ahol akár 4 darab, akár 200 dollár értékű értékpapírt adnak azoknak, akik aktívan segítenek a terjeszkedésben. Megnéztük, milyen ajánlói programokat kínálnak a fintechek.