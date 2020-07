Elképesztő arcátlanság: a gazdag családok vagyonkezelői is felvették a kiscégek megsegítését célzó hiteleket Amerikában

Ha már van, miért ne vennénk fel? – gondolhatták a gazdag családok vagyonkezelői, miközben olyan állami garanciás hiteleket vettek fel, amelyek eredetileg azt a célt szolgálták volna, hogy a koronavírus miatt nehéz anyagi helyzetbe került kiscégeket mentsék meg – számol be a hírről a Reuters.

A gazdag családok vagyonát kezelő ún. bizalmi vagyonkezelők többmillió dollárnyi állami garanciás hitelt vettek fel, amelyek eredetileg a kiscégek megsegítését tűzték ki célul a koronavírus miatti nehéz gazdasági környezetben – derült ki nemrég közzétett kormányzati adatokból.

Az amerikai pénzügyminisztérium és az amerikai kkv-k támogatásával foglalkozó hivatal (Small Business Administration - SBA) adatai azt mutatják, hogy a hitelkérelmeket a Paycheck Protection Program (PPP) keretében fogadták el, de azt nem tudni, hogy pontosan mennyit folyósítottak és ebből mennyi fizettek már vissza vagy engedtek el örökre.

A lap kitér arra, hogy nem teljesen világos, miért van szüksége állami garanciás hitelre olyan cégeknek, amelyeknek rengeteg rendelkezésre álló pénzeszköze van, nem beszélve arról, hogy ezek a sürgősségi hitelek általában kevesebb mint 1 millió dollárt tesznek ki.

Az ilyen hiteleket felvett családi vagyonkezelők között van a Rothschild Capital Partners is, amely David D. Rothschild és más családtagok vagyonát kezeli. Ők 350 ezer dollárig terjedő hitelkeretet kaptak annak érdekében, hogy nyolc munkahelyet megmentsenek. A cég tavaly év végén mintegy 330 millió dolláros vagyont kezelt a Rothschild-család és más gazdagabb befektető megbízásából.

A Reuters által azonosított, hitelért folyamodó bizalmi vagyonkezelők főként márciusban és áprilisban folyamodtak a hitelért, amikkor a piaci esések miatt több általuk kezelt portfólió teljesítménye is jelentősen visszaesett.

A Zarrow bizalmi vagyonkezelő megerősítette a Reutersnek, hogy valóban kapott PPP-hitelt annak érdekében, hogy fenntartsa azon munkatársak állását, akik egyben családi alapítványánál is dolgoztak. A hivatalos adatok szerint a cég 150-350 ezer dollár közötti hitelt kapott, hogy ezzel 14 munkahelyet tartson meg. Az Anne és Henry Zarrow Alapítvány vagyona még 2018-ban 473 millió dollárt tett ki.

Ugyancsak kapott a hitelből a Bhathal-család vagyonát kezelő RAJ Capital Management LLC is, amely 150-350 ezer dollár közötti hitelt kapott arra, hogy 11 munkahelyet megmentsen. A család vagyonát fürdőruhák gyártásának köszönheti, most az ő birtokukban van többek között a Sacramento Kings kosárlabdacsapat is.

A múlt héten közzétett adatok szerint nagyjából 2000 olyan vállalkozás kapott a sürgősségi hitelből, amelyek vagyonkezeléssel vagy vagyontanácsadással foglalkoznak Amerikában.

Úgy tudni, hogy a pénzügyminisztérium átvilágítja azokat a kérelmeket, ahol több mint 2 millió dollárnyi hitelt bíráltak el.

