A koronavírus volt az utolsó csepp a pohárban: jelentős konszolidáció jöhet az európai alapkezelőknél

Minden lesz, csak nem egyszerű az európai alapkezelők számára az elkövetkező időszak: erősödik a költségnyomás, a jövedelmezőségi mutatók romlanak, a szabályozói elvárások sokasodnak, a koronavírus-válság pedig minderre még rátett egy lapáttal, így az európai szolgáltatók körében is jelentősebb konszolidáció várható. Dean Frankle-t, a BCG nyugat-európai, dél-amerikai és afrikai vagyonkezelői szegmensének igazgatóját és Christian Klingkowskit, a BCG alapkezelői és pénzügyi intézményi piac vezető elemzőjét kérdeztük arról, milyennek látják az európai alapkezelői szektor jövőjét, miután nemrég jelent meg globális vagyonkezelői tanulmányuk . Érdekes különbségekre világítottak rá a szakértők a nyugat- és kelet-európai befektetők kapcsán: nyugaton például a részvénybefektetések az erősebbek, keleten a befektetők jobb szeretik szakértő kezekre bízni alapjaikat.

Azt a legutóbbi jelentésükből látjuk, hogy Európában, az USA-ban és a nagyobb régiókban hogyan alakultak az alapkezelői piac számai tavaly. Tudnának részletesebb adatokkal szolgálni arról, hogyan alakultak a bevétel, profit és profitmarzs-adatok a nagyobb európai piacokon és a kelet-közép-európai régióban?

A globális, 34%-os működési profitmarzshoz képest az európai alapkezelői szektor kissé jobban teljesített a maga 37%-ával. Érdemes kiemelni azt is, hogy míg globális szinten az alapkezelői piac profitmarzsa csökkent az utóbbi 5 évben, az európai szolgáltató stabilan tudták tartani ezt a számot a vizsgált időtávon.

Ennek oka, hogy Európában nem volt olyan erős a bevételekre helyeződő nyomás, mint más régiókban, ez pedig annak köszönhető, hogy az itteni szolgáltatók között jelentős azok száma, amelyek banki és biztosítói háttérrel bírnak.

Forrás: BCG

Az egyes országok szintjén azt látjuk a 2018-as és 2019-es adatainkból, hogy főként a brit alapkezelők érezhettek jelentősebb, a jövedelmezőségükre gyakorolt nyomást a Brexit miatt, míg más nagyobb piacokon, mint Franciaország vagy Németország, a szolgáltatók növelni tudták profitabilitásukat tavaly a nagyobb bevételmarzsoknak és hatékony költségcsökkentéseknek köszönhetően.

Milyen különbségeket tudnak kiemelni Nyugat- és Kelet-Európa között kezelt vagyon, profit és bevétel-számok alapján?

Az európai alapkezelői piac kezelt vagyona 13%-kal 22,8 ezermilliárd dollárra nőtt tavaly, de a növekedési ütem eltér a nyugati és keleti piacon. Míg Nyugat-Európában a vagyon 6%-os éves növekedési ütemet tud felmutatni 2008 óta, addig a kelet-európai szolgáltatók vagyona 10%-kal nőtt éves szinten. A gyorsabb kelet-európai vagyonnövekedés mögött a növekvő vagyonszint és pénzügyi tudatosság áll, mindkét mutató egy alacsonyabb bázisról indulva. Ugyanakkor arra számítunk, hogy a kelet-európai vagyonkezelői piac hasonló növekedési ütemet fog tudni tartani Nyugat-Európával szemben a jövőben is.

Hogyan alakult az egyes eszközosztályok súlya az európai piacon az utóbbi években? Mennyire figyelhető meg a passzívan kezelt alapok, indexalapok és ETF-ek térnyerése az itteni országokban? Vagy Európában továbbra is az aktív vagyonkezelés dominál?

Miután a kezelt vagyon több mint 35%-át teszik ki, így a részvényalapoké a legnagyobb szelet az európai alapkezelői piacon. Ezt követik a kötvény- és vegyes alapok 25 és 15%-kal. Érdemes kiemelni, hogy ezek az arányok az utóbbi 5 évben nem nagyon változtak, ugyanakkor az egyes eszközosztályokon belül már lehet látni némi elmozdulást.

Dean Frankle (balra) és Christian Klingkowski (jobbra), forrás: BCG

A részvény és kötvényalapok kapcsán azt tapasztaljuk, hogy az európai fókuszú alapokról egyre inkább a globális fókuszú alapok felé megy a befektetők figyelme. Emellett a globálisan is egyre jobban terjedő trendhez hasonlóan Európában is meg lehet figyelni, hogy az itteni befektetők az aktívan kezelt alapok helyett egyre nagyobb arányban keresik a passzív alapokat és ETF-eket, különösen részvény és kötvénykategóriában. Mi a BCG-nél úgy látjuk, ez a trend a jövőben is folytatódni fog, elsősorban a költségmegfontolások miatt.

Van esetleg arra vonatkozó információjuk, hogy országonként mely befektetési alap típusok a legnépszerűbbek a befektetők körében?

Azt látjuk, hogy a nyugat-európai nagyobb alapkezelői piacokon jelentősebb a részvényalapokban kezelt vagyon, mint a keletibb szolgáltatóknál.

A kelet-európai befektetők körében továbbra is inkább az aktívan kezelt alapok dominálnak, a passzív alapok aránya itt sokkal kisebb, mint a nyugat-európai országokban.

Európán belül melyek az alapkezelői szektor profitjának meghatározó elemei? Hogyan kapcsolódik ez az aktív és passzív vagyonkezeléshez?

Európában az alapkezelői profit elsősorban az alapkezelési díjhoz kapcsolható. Hasonlóan más régiókhoz, az európai szolgáltatók is igyekeznek nyitni olyan szolgáltatások irányába, mint a tanácsadás (például ESG-tanácsadás) vagy technológiai megoldások. Ugyanakkor az ezekből származó bevételek egyelőre még nem értek el egy említésre érdemes szintet.

Melyik ország függ jobban a sikerdíjak alakulásától? Mely országban van a legtöbb sikerdíjas alap a piacon?

Jelenleg nagyon sokféle számítási módszer van a sikerdíjak meghatározására a piacon, így nincs arra vonatkozó információnk, hogy melyek azok az országok, amelyeket leginkább érint a sikerdíjak változása.

Az Esma teljesen új alapokra helyezné az eddigi sikerdíj-számításokat azzal, hogy újfajta benchmarkkövetési szabályokat vezetnének be. Önök szerint hogyan hat majd ez az európai alapkezelői piac jövedelmezőségére? Mely piacok lehetnek e legnegatívabban érintettek?

Nem szeretnénk kommentálni a felügyeleti lépéseket.

Európán belül mely országok esetében dominál az intézményi, és mely országoknál a lakossági vagyon a vagyonkezelésben?

Az európai alapkezelői piac a biztosítói és nyugdíjpénztári szektor erőteljes befolyása alatt áll, különösen az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Hollandia. Mégis azt lehet mondani, hogy ezeken a piacokon is jelentős erőt képviselnek a lakossági befektetők. Miután az intézményi befektetők sok esetben egyéb mandátumokat, elkülönített számlákat is használnak a befektetési alapok mellett, így a befektetési alap piacot elsősorban a lakossági befektetők viszik.

Önök szerint milyen hatása lesz a mostani COVID-járványnak az európai alapkezelői szektor jövedelemzőségére és kilátásaira?

A mostani válság minden bizonnyal több oldalról is érinti majd az alapkezelői szegmenst. A nagy piaci volatilitás és az ehhez társuló alacsonyabb tőkebeáramlás a kezelt vagyonra lehetnek negatív hatással, ez pedig a bevételekre is kihat. A COVID-19-hez kapcsolódó válságintézkedések végrehajtása további nyomást gyakorol az alapkezelők eredményére. A szolgáltatóknak át kell gondolniuk, hogyan kívánnak alkalmazkodni ehhez az új valósághoz és milyen stratégiai tervekkel igyekeznek megvédeni bevételeiket és profitjukat.

Várható emiatt jelentősebb konszolidáció a piacon?

Igen, a pandémia miatt felerősödik az alapkezelői piacon is a konszolidáció, különösen úgy, hogy a költség- és díjnyomás, illetve a szigorúbb felügyeleti elvárások már évek óta jelen vannak a piacon. Várakozásaink szerint a felvásárlási aktivitás fel fog erősödni, főként azok a szolgáltatók jelenhetnek meg a vevői oldalon, amelyek erős vagyonbázissal és pénzügyi számokkal bírnak.

Címlapkép: Getty Images