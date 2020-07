700 millió forintot fektetett a Takarék Csoport egy légiipari informatikai cégbe

A Takarék Csoporthoz tartozó Takarék Kockázati Tőkealap I. 700 millió forintot fektetett be az AerinX Kft.-be, a magyar alapítású IT cég repülőgépek és egyéb légi járművek karbantartását támogató innovatív technológiai megoldások fejlesztésével foglalkozik - közölte a bank és a cég kedden.

A közlemény szerint az IT cég első terméke egy kevert valóság (MR) alapú repülőgép átvizsgáló rendszer, amely a repülőgépek és más légi közlekedési eszközök külső felületi átvizsgálásában, és az ehhez kapcsolódó karbantartási feladatokban támogatja a szakemberek munkáját: a szoftver lokalizálja és felméri a felületi sérüléseket, és technikai információkat szolgáltat a sérült területről.

A rendszert néhány hónapja már tesztüzemben használja az Aeroplex of Central Europe (ACE) magyar tulajdonú repülőgép-karbantartó vállalat. A közeljövőben tesztelik a szoftvert az Egyesült Államokban is. Kiss Antal Bence, az AerinX társalapító-ügyvezetője a közleményben arról számolt be, hogy a tőkebefektetéssel felgyorsíthatják a piacra lépést, amelyet 2021 első negyedévére terveznek. Addig folytatják kutatás-fejlesztést, a repülőgép átvizsgáló rendszer finomhangolását és bővítését.

Hozzátették, hogy az AerinX-ben korábban tőkét emelő X-Ventures Gamma Kockázati Tőkealap továbbra is meghatározó tulajdonos marad. Az X-Ventures három alapban mintegy 18 milliárd forintos vagyont kezel. Az X-Ventures Gamma Kockázati Tőkealap 13,5 milliárd forint jegyzett tőkéjű, közel 12 éves futamidejű tőkealap.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a 2019-es lezárt üzleti évben az AerinX Kft. nettó árbevétele 5,45 millió forint volt, adózás után pedig 4,15 millió forintos veszteséggel zárt, 2018-ban a vesztesége 1,1 millió forint volt.