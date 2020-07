Ilyen még nem volt: egyetlen nap alatt 13 milliárd dollárt zsebelt be a világ leggazdagabb embere

Egyetlen nap alatt 13 milliárd dollárral gazdagodott Jeff Bezos, nem mintha annyira szüksége lenne rá a világ leggazdagabb embereként. Minden esetre ilyen nagy mértékű egynapos vagyonnövekedés még nem volt, mióta 2012-ben elkezdte vezetni a Bloomberg a gazdagok listáját.

Mindez az Amazonnak köszönhető, amelynek árfolyama közel 8%-ot emelkedett a kérdéses napon, a legtöbbet 2018 decembere óta. Ezzel a papír idén már 73%-os pluszban jár.

A 56 éves Bezos vagyona ezzel 189,3 milliárd dollárra nőtt, csak idén 74 milliárddal bővült, így aztán nem meglepő módon még mindig ő a világ leggazdagabb embere. Bezos vagyona most már nagyobb, mint az Exxon Mobil Copr, a Nike vagy a McDonald’s piaci kapitalizációja.

Természetesen mindez Bezos ex feleségének, MacKenzie-nek is jól jött, hiszen az Amazon szárnyalásának köszönhetően az ő vagyona is nőtt, csak hétfőn 4,6 milliárd dollárral. Ezzel a hölgy a világ 13-dik leggazdagabbja.

Bezos mellett több techcég vezér vagyona is felívelőben, a világ tíz leggazdagabb embere közül hét köszönheti vagyonát a technológiai szektornak, köztük Elon Musk, akinek vagyona idén eddig 47 milliárd dollárral nőtt.

Címlapkép: Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu Agency via Getty Images