Lépett az MNB: még kevésbé éri majd meg életbiztosításban megtakarítani

2021-től 1,8%-ra csökken az újonnan megkötött, forintos megtakarítási célú életbiztosítások maximális technikai kamatlába egy új MNB-rendelet alapján, amely a legfrissebb közlönyben került kihirdetésre. A lépést valószínűleg az alacsony hozamkörnyezet teszi indokolttá, azonban ez még inkább csorbíthatja az eleve nem túl attraktív feltételeket kínáló vegyes életbiztosítások népszerűségét.

A technikai kamatláb az a szám, melyet a vegyes, megtakarítási célú életbiztosítások bruttó hozamaként ígérhetnek a szolgáltatók az ügyfélnek a szerződés tartamára. Vagyis akkor találkozhatunk ezzel a kifejezéssel, ha nem befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítást kötünk, hanem egy olyan megtakarítási célú életbiztosítást választunk, ahol „helyettünk a biztosító fekteti be a pénzt.”

A technikai kamatláb mellé a biztosítók jellemzően 60-100%-os befektetési tevékenységből származó többlethozam-visszatérítést is ígérnek, azonban fontos észben tartanunk, hogy itt is bruttó hozamról van szó, vagyis ebből még lejönnek a termék költségei. A költségek sokszor olyannyira magasak, hogy nyugdíjzáradék nélkül akár 15-20 év alatt is mínuszban van az egyenlegünk ilyen termékeknél.

A technikai kamatláb maximuma eddig sem volt túl magas, még az év végéig megkötött szerződések esetén 2,3% volt ennek értéke. Kevés olyan biztosítási termék van Magyarországon, melynek technikai kamata megközelíti ezt a szintet, az 1 és 2% között mozgó „hozamgarancia” szintje sokkal jellemzőbb.

Sajnos az 1,8%-ra való vágás miatt valószínűleg a legtöbb biztosító szintén csökkenteni fogja a technikai kamatláb mértékét, jelentős költségcsökkentés viszont aligha várható, hiszen az MNB az etikus életbiztosítási koncepció keretein belül már jelentősen vágta e megtakarítási forma költségeit. Jó eséllyel tehát az MNB rendeletének eredménye az lesz, hogy még kevésbé éri majd meg vegyes életbiztosításban megtakarítani.

A kamatvágás egyébként indokolt, hiszen a vegyes életbiztosítási díjtartalékokat a legtöbb biztosító kockázatkerülő eszközökbe; betétekbe, állampapírokba rakja, ilyen eszközökkel pedig nehéz fenntarthatóan 2,3%-os hozamot elérni intézményi szereplőként a mostani hozamkörnyezetben.

Az MNB hozzányúlt az eurós biztosításokhoz is: itt az 1,1%-os maximális technikai kamatlábat 0,6%-ra vágták.