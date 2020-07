Equilor: lecsökkent a volatilitás a nyárral

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:"

"Júliusban kis mértékben tovább emelkedtek az amerikai piacok, átmenetileg az előző havi értékek fölé is zárva. Európa is araszolt felfelé, elsősorban a németek vezetésével. A pozitív hangulatot több vakcinagyártó kedvező második fázisú tesztelésről adott információi is segítették. Ilyenek voltak többek között a Moderna vagy a Pfizer-BioNTech páros készítménye. Ők az elkövetkezendő napokban indítják a szélesebb körű (több száz országban közel 30 ezer fővel) harmadik tesztelési fázisukat. Természetesen még sok más cég is dolgozik vakcinán, illetve egyéb kezelési lehetőségeken. Várhatóan augusztusban több gyógyszercég is be fog számolni az oltásaik kísérleti eredményeiről. Az eddigi fejlemények bizakodásra adnak okot az oltóanyag féléven belüli tömeggyártási fázisba kerülésről. Ezek mellett a tengerentúlon továbbra is emelkednek az esetszámok, főként a déli államokban, így egyre nagyobb a fenyegetettség az elmúlt hónapokban feloldott korlátozások ismételt bevezetésére. Véleményünk szerint erre nem fog a tavaszihoz hasonló mértékben sor kerülni, inkább koncentrált és célzott intézkedések lesznek a kialakult gócpontok további terjedésének megfékezésére.A vírussal kapcsolatos hírek dominanciáját a piacokon sikerült megtörnie az ismét előtérbe kerülő USA-Kína konfliktusnak. Jelenleg bezáratták az USA beli egyik kínai konzulátust, melyre hamarosan jött a válaszreakció is a távol-keleti országban. Pozitív fejlemény volt, hogy végül elfogadták az európai mentőcsomagot az északi országok is. A régiónkban az országok GDP arányosan jelentősen részesednek a vissza nem térítendő támogatásokat, illetve az kedvező kamatozású hitelt is tartalmazó krízisalapból. Ahogy az várható volt a lazításokkal emelkedtek az esetszámok is. Egyelőre még kitartanak az országok és inkább az egymás közötti, elsősorban turisztikai célú forgalmat fogják korlátozni. Ezt valamennyire kompenzálhatják a segélycsomagok a dél-európai államok számára, melyek főbb bevételei jelentősen visszaestek a idén korlátozások hatására.

A fejlődő piaci hozamok tovább csökkentek, melyeket Európában az említett mentőcsomag is támogatott. Az MNB Monetáris Tanácsa a legutóbbi kamatdöntő ülésén ismét 15 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, mely így 0,60%-ra módosult, de jelezték, hogy innen tovább nem várható lazítás. Az MNB ismét vásárolt állampapírokat, ezúttal a 15 éven túli lejáratot megcélozva. A nemzetközi kötvényrész arányain a portfóliónak enyhén csökkentünk.

A részvénypiacokon elkezdődött a féléves jelentési szezon, mely várhatóan gyenge teljesítményekről fog számot adni, ám bizonyos szektorokban a várakozások akár annyira nyomottak is lehetnek, hogy összességében a pozitív meglepetéseknek megnőtt az esélye a ciklikus szektorokban tevékenykedő vállalatoknál. Ugyanakkor a technológiai papíroknál fordított lehet a helyzet. A régióban egy-két országtól eltekintve továbbra is kedvező a helyzet, a gazdasági mutatók tapasztalt javulásai is megerősítik ezt. Továbbra is nagy a bizonytalanság egy második hullám kialakulásához, ám egyelőre a részvénykitettségen nem változtatunk.

Az olaj az előző hónapban elért szintek közelében stabilizálódni tudott, valamelyest jelezve a gazdasági aktivitás újra indulását. Az arany áttörte az 1900-as szintet is, melyen 2011 őszén volt utoljára. Az ezüst és a réz is jelentős felértékelődésen esett át júliusban, a portfolió ezen része teljesített a legjobban. A jegybanki pénznyomtatás mellett a dollár további gyengülése is segítette az árfolyamaikat, melyek még tovább emelkedhetnek. A portfolióban az alternatív befektetési formák közül a nyersanyagkitettségünkön emelünk, a többi arányait változatlanul hagyjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.