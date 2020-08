Teljesen ingyenes a Robinhood, mégis rekordmennyiségű pénzt zsebelnek be, hogy lehet ez?

Annak ellenére, hogy a Robinhood ingyenes, rengeteg pénzt zsebelnek be befektetőiknek köszönhetően, ahogy a pandémia alatt sosem látott érdeklődés halmozta el a díjmentes kereskedési platformot – írja a CNBC

A Robinhood 180 millió dollárnyi bevételt kasszírozott be 2020 második negyedévében, ami a tavalyi bázishoz képest duplázódást jelent – derül ki a tőzsdefelügyelet (SEC) adataiból. Ez a szám rekordnak számít a cég eddigi életében.

A Robinhood elsősorban nem közvetlenül az ügyfelektől, hanem az olyan market makerektől szed be díjakat, mint a Citadel vagy a Virtu, ezek jutalékot fizetnek a brókercégnek azért cserébe, hogy kivitelezhetik a kereskedési ügyleteiket. Bár egy-egy ilyen ügylet jutalékterhe elhanyagolható, mindössze 17 cent 100 tradenként, olyan forgalomnál, mint amit a Robinhood csinált, már szép összegre hízik fel a teljes pool.

A Robinhood egyébként nem is részvénykereskedési ügyleteken keresztül, hanem opciós kereskedési ügyleteken keresztül szerezte meg bevételének nagy részét, melyre most szert tett: a 180 millióból 111 millió innen származik. Az opciós kereskedés jellemzően drágább, komplexebb és kockázatosabb az ügyfélnek, a Robinhoodon való opciós kereskedés vezetett a 20 éves Alex Kearns öngyilkosságához is.

Ezen kívül a Robinhood befekteti annak az összegnek egy részét, mellyel az ügyfelek nem kereskednek, rövid lejáratú, kockázatmentes értékpapírba.