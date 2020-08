Ördögi körbe kerültek a nyugdíjpénztárak a világban, a koronavírus-válság csak olaj a tűzre

Milliók számára adhat józanító pofont a koronavírus-válság a Financial Times véleménycikke szerint, amely azt taglalja, hogy a jegybankok gazdaságélénkítő és a kamatok alacsony szinten tartására vonatkozó akciói nehezebbé teszik a nyugdíjalapoknak, hogy megkeressék a tagjaiknak a nyugdíjba vonuláshoz szükséges pénzt.

Az alacsony kamatszintekkel párhuzamosan a nyugdíjbevétel egyik legfőbb forrása, a vállalati osztalékok drasztikusan lecsökkentek vagy nincsenek is a koronavírus hatására. Azok, akiknek a nyugdíjához jelentős mértékben a munkahelyük járult hozzá, és most munkanélküliek lettek, szintén nehéz időszak elé néznek, ahogyan azok is, akiknek a cége a válság miatt bizonytalan időre szünetelteti a nyugdíjalaphoz való hozzájárulást. A cikk szerint egyre többen vannak azok, akiknek meg kell barátkozniuk vagy a kevesebb nyugdíjpénzzel, vagy a tervezettnél hosszabb ideig való munkában maradással.

A nyugdíjalapoknak az utóbbi tíz évben sem volt könnyű érdemi hozamot elérni tagjaiknak az alacsony hozamkörnyezetben, a szakértők szerint a következő három évtizedben még inkább megnövekszik a különbség az emberek jelenlegi megtakarítása és a között, amire nyugdíjba vonuláskor szükségük lenne.

A cikk kitér arra a jelenségre, ami Ausztráliában történt: az ottani kormány engedélyt adott ara, hogy bizonyos munkakört betöltők hamarabb hozzájussanak nyugdíjmegtakarításaikhoz a koronavírus-válság miatt. Ennek az lett az eredménye, hogy mintegy 600 ezer ember, többségük 35 év alatti, vette ki teljesen a nyugdíjra szánt megtakarítást. A cikk írója szerint ez az a hiba, amit a brit kormánynak nem szabad majd meglépnie, amikor októberben sok dolgozó számára lejár az állam által támogatott nyugdíjalap.

A Financial Times egy másik cikke szerint a 143 legnagyobb amerikai nyugdíjalap finanszírozási hiánya 1,62 ezermilliárd dollárt is elérheti idén, tehát többet, mint a 2009-ben mért 1,6 ezermilliárd.

Az Equable Institute adatai szerint az amerikai állami nyugdíjalapok a június 30-cal záruló 12 hónapban átlagosan -0,4%-os hozamot értek el tagjaiknak, jóval kevesebbet, mint a sok alapnál célként meghatározott 7,2%-os hozam.

Részben a gyér hozamok eredője is, hogy az alapok fedezeti rátája 68%-ra esett, egyre közelebb tehát a 2009-ben mért legalacsonyabb, 63%-os szinthez. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjalapok a jelenlegi vagyonukkal a tagok felé vállalt nyugdíjkifizetések mindössze 68%-át tudnák teljesíteni. Az adatok szerint jelenleg csak minden ötödik nyugdíjalap mondható ellenállónak, mivel csak ennyi alapnál mértek két egymást követő évben legalább 90%-os fedezeti rátát.

A cikk szerint a nyugdíjalapok egy ördögi körbe kerültek, egyre nagyobb kifizetési igénnyel szembesülnek, miközben nem tudnak érdemi hozamot elérni ebben a hozamsivatagban. Az állami alapok által megcélzott 7,2%-os éves hozam elérhetetlennek tűnik ilyen hozamszintek mellett, mégis egyre nagyobb a nyomás rajtuk a jó teljesítmény eléréséért.

