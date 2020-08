Összesett az okostelefonok piaca, ötödével estek az eladások

A koronavírus-válság hatása nem kerüli el az okostelefongyártókat sem. 2020 második negyedévében mintegy 20%-kal estek az eladások év/év alapon. A Gartner kutatása szerint a 2019 második negyedévi 370 millió darabos eladással szemben 2020 második negyedévben 295 millió telefont adtak el, ez közel 20%-os visszaesést jelent. Szinte minden piacon érezhető az esés, melyet a korlátozó intézkedések is erősítettek.

Az utazási korlátozások, a kiskereskedelmi és a nem létfontosságú üzletek bezárása miatt már második negyedéve csökken az okostelefonok eladása

-mondta Anshul Gupta, a Gartner kutatási igazgatója.

Előretör a Huawei, szenved a Samsung

A gyártók versenye kifejezetten szoros lett a negyedévben. A Huawei és a Samsung fej-fej mellett haladnak. Az előbbi 54,1 millió telefont adott el, míg utóbbi 54,7 milliót. Ám, ha a számok mögé nézünk, egészen más kép rajzolódik ki.

A Huawei teljesítménye év/év alapon 6.8%-os csökkenés, de bíztató, hogy az első negyedévhez képest 27,4%-al adott el több telefont

A Samsung csökkenése ezzel szemben egészen magas, 27,1%. A trendeket elnézve a Huawei a következő negyedévben megelőzheti a Samsungot, ezzel a legnagyobb okostelefon gyártóvá válna a világon.

A Huawei erős teljesítményét árnyalja, hogy Kínában oldották fel leghamarabb a korlátozó intézkedéseket, és hazai piacán a cég általában erős teljesítményt nyújt:

A Huawei kínai teljesítménye segített elkerülni a rosszabb negyedéves teljesítményt. A cég megtartotta vezető pozícióját Kínában, ahol a második negyedévben az eladások 42.6%-á szállította.

- folytatta Gupta

Az értékesítést Kínában a cég agresszív termékbevezetése és promóciói is támogatták, az 5G-t is támogató telefonokra komoly kereslet volt.

A jó hírek ellenére az amerikai szankciók hatásai a cégre komoly hatással lehetnek. Még nem látni pontosan hatásokat, de valószínűleg negatívan érinti a cég hosszútávú kilátásait.

A legrosszabb eladási számok a világ második legnépesebb országából, Indiából jelentették. Az indiai hatóságok nagyon kemény korlátozó intézkedéseket vezettek be, nem csak a fizikai, de az elektronikus csatornákon is. Ennek köszönhetően is lehet az egészen elképesztő az év/év alapon 46%-os csökkenés.

Stabil Apple, szenvedő "kicsik"

Az Apple értékesítése lényegében nem változott, 0,4%-os csökkenést mutat 2019 második negyedévéhez képest, mintegy 38 millió darabos eladással.

Az Apple okostelefonok eladásai jobban teljesítettek a többi gyártóhoz képest. A javuló kínai gazdasági környezet segítette a céget növekedni Kínában. Továbbá, az új iPhone SE bemutatása arra ösztönözte a régebbi telefonok tulajdonosait, hogy újabb készülékre váltsanak.

Az Apple új iPhone11 telefonja iránt is erős kereslet tapasztalható, és évek óta tartja az állandónak mondható 13-14 %-os piaci részesedését.

A negyedik és ötödik helyen a Xiaomi és Oppo rendre 21,5% és 15,9%-os csökkenést szenvedtek el.

Az elhalasztott vásárlások, és a csúszó,de már tömegesen megjelenő 5G készülékek újra növekedési pályára állíthatják az okostelefonok piacát.

Getty Images:Gavriil Grigorov