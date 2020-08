Itt az új koronavírus gyorsteszt, eredmény 15 perc alatt

Az Abbott Laboratories BinaxNOW nevű gyorstesztjét ma engedélyezték. Más gyorstesztek is kaptak már sürgősségi engedélyezést, áruk 15 és 50 dollár közt mozgott, viszont az eredmények kielemzéséhez egyéb eszközre volt szükség, ami csak orvosi rendelőkben volt megtalálható. A bankkártya méretű teszt könnyen hordozható, a teszthez más eszközre nincs szükség. A hagyományos laboratóriumi tesztekhez képest könnyebben, nyálkahártya váladék helyett sima orrváladékból, otthon elvégezhető. Működési mechanizmusa és kinézete a terhességi tesztéhez hasonló.

FDA said today, on stakeholder call, that Covid tests can be cleared for home use if they meet the standard for quality and accuracy; but don't necessarily need to provide a way for the test results to be reported to health authorities -- a perceived stumbling block up until now. https://t.co/Ycu9Uyw78y