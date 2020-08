A Lilaruhás nő tragédiákkal teli, titokzatos élete

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a Lilaruhás nő a magyar festészet egyik legismertebb és legkedveltebb alkotása. Szinyei Merse Pál művét, amelyet a Nemzeti Galériában csodálhatunk meg, a magyar Mona Lisaként is szokás emlegetni. A kép mögött meghúzódó történetet, a portré szépséges alanyának kilétét és szomorú sorsát viszont kevesebben ismerik.

A képen pompás, lila ruhakölteményben, nyugodt arckifejezéssel ül egy fa alatt Probstner Zsófia, a festő felesége. Kezét ölében nyugtatja, baljában mezei virágokat fog. Szalagos kalapja mellette hever a fűben, amelyet fehér és sárga virágocskák pettyeznek. Idilli jelenet, mintha a modell épp csak megpihent volna egy kellemes séta során.

Szinyei Merse Pál Münchenben ismerkedett meg szerelmével. Már tanulmányait is az itteni Képzőművészeti Akadémiáján végezte, ám a Jernyén található családi birtok ügyei hazaszólították. 1872-ben visszatért a német városba, ahol unokatestvére, a tájképfestő Gundelfinger Gyula baráti körével járogatott el kirándulni. A társaság tagja volt Probstner Zsófia, akibe a művész egyből beleszeretett. Az új, heves érzelem, valamint az alkotómunkához való visszatérés örömmel töltötte el a festőt, boldogan fogott hozzá főművéhez, a Majálishoz, amelynek egyik modellje későbbi sógornője, Probstner Mária. A kép 1873-ra készült el, Münchenben sikert aratott, a bécsi világkiállításon viszont leszerepelt, ami rendkívül csalódottá tette a művészt. Maga mögött hagyva a keserűséget egyetlen dologra figyelt, hogy megnyerje Zsófia kezét. Ez sikerült is, 1873. október 15-én házasodtak össze, Gundelfinger korompai otthonában. Házasságuk korai, felszabadult időszakában készült a Lilaruhás nő. 1873-ban Zsófia modellt ült a férjének, elegáns ruháját saját maga varrta. Épp várandós volt első közös gyermekükkel, Félix László Pállal, akit később öt leánygyermek követett. A terhesség miatt az öltözet az asszony visszaemlékezései szerint egyre szűkebbnek bizonyult. Bár első pillantásra úgy tűnhet, hogy a képet a szabadban, friss levegőn festette az alkotó, csakúgy, mint a Majálist, a műterme falai között dolgozta ki. Emiatt sok kritikai érte a festményt, ami egyébként a közönség tetszését elnyerte.

Ezután sorozatos tragédiák következtek a család életében, amelyek el is vették Szinyei alkotókedvét. Meghalt az édesapja, a nővére, három kislányát a diftéria, azaz a torokgyík vitte el. A halálesetek és a szakmai sikertelenségek miatt a festő kedvetlenné, időnként agresszívvá vált, ezt pedig a feleség egyre nehezebben viselte. Végül 1887-ben fogta életben maradt leányait és elhagyta a művészt. Később hozzáment Ghillányi Imréhez, a későbbi földművelésügyi miniszterhez, és öt gyermekük született. Szinyei, aki egyedül maradt fiával, az ecsetet letéve politizálni kezdett, valamint a birtok ügyes-bajos dolgaival foglalatoskodott. Rokonok és barátok közbenjárása, ügyeskedése kellett ahhoz, hogy visszatérjen a festéshez. Élete utolsó 25 évét az alkotómunkának szentelte, jelentős sikereket is a magáénak tudhatott ebben az időszakban. 1920-ban hunyt el Jernyén. Probstner Zsófia 101 éves korában, 1954-ben halt meg, így túlélte az összes, a festővel közös gyermekét. Gobbi Hilda önéletrajza szerint magányosan teltek utolsó évei, egy olyan otthonban, amelyet a támogatás nélkül maradt, idős színészeknek hoztak létre.

A Lilaruhás nő, dacára, hogy annak idején számos kritika érte, napjainkban is töretlen népszerűségnek örvend. Vajon mi lehet a sikere? A virágmező, a csinos főszereplő, esetleg az impozáns ruhaköltemény vagy talán a szemünket egyből megragadó színösszeállítás, ki tudja? Az viszont biztos, hogy nem sok olyan mű van, amit szinte mindenki fel tud idézni maga előtt, már akkor is, ha csak a címét hallja, így talán egyfajta közös viszonyítási pontként is szolgál a hazai művészettörténetben. Nem véletlen, hogy az idei Műtárgyak Éjszakája kampányának főszereplője is a festmény megelevenedett modellje, aki elkalauzol bennünket a műtárgyak varázslatos világában, izgalmasabbnál izgalmasabb programokra hívva fel a figyelmet. Érdemes őt bekövetni az instagram-oldalán, ahol páros belépőjegyet is lehet nyerni az ősz legszínesebb kulturális programsorozatára, a szeptember 17-én kezdődő Műtárgyak Éjszakájára.

Szerző: Műtárgy.com