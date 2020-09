Equilor: az ősz mozgalmas időszakot hoz

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"A nyár utolsó hónapjában ismét tovább emelkedtek az amerikai piacok, a három nagy amerikai index közül már csak a Dow Jones várat új mindenkori csúcsdöntésre. Az S&P 500 is csatlakozott a technológiai indexhez és augusztus utolsó hetében a februári értékek fölé zárva új rekordot állított be, főképpen a technológiai szektora segítségével. Érdemesnek tartjuk megjegyezni, hogy az SPW Index, melyben az 500 tag egyenlően van súlyozva nem tudott még új csúcsra menni, de kevesebb, mint 10%-ra van attól. Az USA-Kína közötti konfliktusnak a Dél-kínai-tengeren történő újabb kiéleződése sem zavarja egyelőre a befektetőket, ahogyan az egyre romló török-görög határmenti politikai feszültség sem. A vírushelyzet a tengerentúlon javult az elmúlt hetekben, a különösen érintett három déli államok mindegyikében csökkenést mutattak az új fertőzöttek számainak alakulása, így újabb szigorítással kapcsolatos intézkedések egyelőre nem kerülnek bevezetésre várhatóan, mely szintén támogatta a piacokat. A vakcina felőli hírek közül ezúttal nem jött rendkívüli, ellenben a tesztelési folyamatban az Abbott Labs új tesztje ígéretesnek bizonyul, miképpen gyorsan (15 perc alatt) és alacsony költséggel (5 dollár/teszt) lehetőség nyílik a széles körű tesztelésre. Az utazási szezon a turista-célpontokban a várakozásoknak megfelelően megemelte az esetszámokat, ám a korházi leterheltség kedvezőbben alakult eddig, mint a tavaszi időszakban világszerte is. Ezeken túl az újabb kezelési gyógymódok engedélyezése is csökkentik a második hullám a veszélyességét.

A fejlett piaci hozamok csökkenése megállt, Európában és Amerikában is emelkedésnek indultak. Ennek egyik hátszele, hogy a FED a Jackson-Hole-i konferenciáján bejelentette, hogy az inflációs célkövetési rendszert módosíthatják egy úgynevezett átlagos inflációs célkövetésre, mely lehetővé tenné, hogy 2 százalék feletti infláció esetén se kelljen egyből szigorítaniuk, ezáltal akár hosszabb ideig is alacsonyan tartsák a kamatszintet. Egyelőre még nem határoztak meg pontos képletet, vizsgálandó időszakot, ezekről a későbbiekben adnak részletesebb tájékoztatást. Az előző ajánlónkban a súlycsökkentés jó lépésnek bizonyult. A régiós hozamok is emelkedtek és egyelőre nem várható általános hozamcsökkenés, a jegybanki vásárlások továbbra is felső korlátot szabhatnak az emelkedésnek. A nemzetközi kötvényrész arányain a portfóliónak ismét enyhén csökkentünk.

Az európai részvénypiacokon nem sikerült az amerikaihoz hasonló áttörés, továbbra is a júliusi szintjeik közelében mozogtak, melyben közrejátszhatott az előző ajánlónk címében is említett volatilitás és egyben a volumen szezonális lecsökkenése. Az emelkedő esetszámok ellenére a régióban a gazdasági aktivitási mutatók továbbra is kedvezően alakulnak, általában a vártnál jobb adatok egy gyors kilábalást vetítenek előre a nyári szezonális hatás miatt egy kis megtorpanással ugyan. A második hullámtól egyelőre láthatóan nem tartanak a befektetők, a régiós országok jól kezelték az első terjedési hullámot is. Úgy véljük a hazai és régiós piac lemaradásából valamennyit ledolgozhat a továbbra is fennmaradó pozitív hangulatban, így enyhén emeljük ezen kitettségek értékeit.

Az olaj augusztusban tovább tudott emelkedni az amerikai olajfúró tornyok számának stagnálása mellett. Ezek folyamatosan csökkentek idén augusztusig ám az elmúlt hetekben megálltak. Az arany áttörte az 2000-es szintet is, ahonnan gyors korrekció történt. A nemesfémek lendülete alábbhagyott augusztusban, ám a korábban említett feltevéseinket továbbra is érvényesnek tartjuk, így az emelkedés folytatása a legvalószínűbb szcenárió. A portfolióban az alternatív befektetési formák közül a nyersanyagkitettségünkön ismét emelünk, a többi arányait változatlanul hagyjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.