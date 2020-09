Erste: a tőzsdék a legmerészebb várakozásokat is meghaladták

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő véleményét olvashatják:

"A legmerészebb várakozásokat beigazolva a korábban gondoltnál még hamarabb, már a nyár végén új történelmi rekordra emelkedett az amerikai részvénypiac. Továbbra is egyértelműen a technológiai szektor szárnyalása vezeti a tőzsdeindexeket: az IT-részvények globális indexe már több mint 30 százalékot emelkedett idén. Néhány tech-cég árfolyamából és egy részvényre jutó nyereségéből számolt P/E mutató magassága a 90-es évek végének dotcom-lufiját idézi. Az utóbbi hetekben megindultak felfelé a pénzügyi és iparvállalati részvények is, de ezek nagy átlagban még mindig el vannak maradva az év eleji szintektől. A tőzsdei eufóriával párhuzamosan a korábban pesszimista befektetők közül egyre többen dobják be a törülközőt, felmérések szerint az egyéni befektetők között az utóbbi hetekben folyamatosan nőtt a további árfolyamemelkedést várók aránya.

Pedig a koronavírussal kapcsolatos hírek az utóbbi időben inkább csak rosszabbak lettek. Az aggasztó mértékű amerikai fertőzési ütem mögé ismét kezd felzárkózni az európai statisztika is, és egyértelműnek tűnik, hogy a második hullám már a nyakunkon van. Mindeközben a makrogazdasági adatok javuló tendenciája lelassult, az amerikai-kínai feszültségek pedig ismét éleződnek. A remények szerint gyors vakcina-fejlesztések mellett az optimisták főként abban bízhatnak, hogy olyan szintű gazdasági leállásra, amilyen tavasszal volt, nem fog még egyszer sor kerülni, még a járványhelyzet eldurvulása esetén sem. Ettől még viszont a fogyasztói és az üzleti bizalmat elég negatívan érintheti a tartós válsághelyzet, s ennek a növekedési kilátásokra, illetve a vállalatok eredményességére kedvezőtlen hatásai lehetnek.

A piaci bizonytalanságot a következő hetekben újabb tényező is fokozhatja: a november elején esedékes amerikai elnökválasztás. Egy-két hónapja még úgy tűnt, hogy Donald Trump jelenlegi elnök kihívója, Joe Biden elég egyértelmű nyerésre áll. Trump azonban augusztusban sokat tudott lefaragni hátrányából mind a közvéleménykutatások, mind a fogadóirodáknál adott esélyek alapján, így ismét teljesen kétesélyesnek tűnik a dolog.

Portfólióinkban egyelőre kitartunk az eddigi, a semlegesnél kissé magasabb részvénysúly mellett. A részvények értékeltségét kedvezőnek már semmiképp sem mondanánk, az amerikai részvények árfolyam/nyereség (P/E) hányadosa például közel 20 éves csúcson van. Ugyanakkor a rendkívül alacsonnyá vált globális hozamkörnyezetben a jelenlegi árazást nem lehet egyértelműen túlzónak sem minősíteni. Főként nem általánosságban, ugyanis az egyes szektorok értékeltsége között hatalmas különbségek alakultak ki a globális járványhelyzet következtében, és ezek nem minden esetben tűnnek megalapozottnak. A részvénybefektetések tartásához komoly komfortérzetet biztosíthatnak a masszív fiskális és jegybanki intézkedések is, amelyek egyelőre elég erős támaszt adnak a piacnak. Az amerikai Federal Reserve a napokban fogalmazta át monetáris stratégiáját, s annak alapján az ultra-alacsony kamatkörnyezet még jó sokáig velünk maradhat, az infláció mérsékelt gyorsulása esetén is. A befektetői pozicionáltság viszont akkora plusszpontot már nem jelent, mint néhány hónappal korábban: az alulsúlyozásokat az intézmények jelentős része már eltüntette, a lakossági befektetők pedig már régóta optimisták.

A kötvénypiacokon kisebb átcsoportosításokat hajtottunk végre az elmúlt hetekben. Tovább csökkentettük a jó hitelminősítésű vállalati kötvények súlyát, ezeknek kockázati felára ugyanis lesüllyedt a vírusválság előtti szintek közelébe, így sok potenciált már nem látunk ebben az eszközosztályban. Növeltük viszont a keménydevizában kibocsátott feltörekvő piaci kötvényekben lévő pozícióinkat. Ezek továbbra is viszonylag vonzó hozamon forognak, az olajárak normalizálódása és a dollár gyengülése pedig javítja a kibocsátók többségének kockázati profilját."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.