Milliárdos befektető: komoly következményei lehetnek, ha nem kezd Amerika valamit az egyre durvább szegénységgel

A Pershing Square Capital vezetője befektetőinek írt levelében megvédte a kapitalizmust, mint „a legjobb eszköz arra, hogy a gazdasági torta méretét növeljük,” viszont hozzátette: hogy az amerikai gazdaság egyik alapvető problémája az, hogy stagnálnak a bérek. A befektető úgy látja, hogy ha romlik a probléma: egyre több olyan amerikai lesz, aki radikális átalakítást szeretne majd a rendszerben.

„Hasonló a helyzet, mint azoknál, akiknek nincs saját ingatlanja és albérletben lakik, ezért nem szereti a főbérlőket. Azok az amerikaiak, akiknek nincs részesedése a kapitalizmus sikerében és küszködnek gazdaságilag, abban lesznek motiváltak, hogy a szocializmus vagy más alternatívák felé forduljanak” – fogalmazott Ackman.

A befektető úgy látja, hogy a milliárdosok érdeke is, hogy javítsák a lakosság életkörülményeit. Szerinte egy megoldás lenne az, hogy ha az állam minden amerikai gyereknek nyitna egy értékpapírszámlát, melyen díjmentes indexkövető alapokba lehetne fektetni, adómentesek lennének a számlák és csak nyugdíjazás után lehetne hozzáférni. Ennek köszönhetően egy születéskor elhelyezett 6750 dolláros befektetés nyugdíjra 1 millió dollárra hízna, 8%-os éves átlaghozammal számolva.

Egy másik megoldás az lenne, ha a dolgozók adójának egy részét fektetnék be hasonlóan az előző javaslathoz. Ilyen több országban is működik és a volt magyarországi magánnyugdíjpénztári rendszerhez is mutat némi hasonlóságot.

Ackman úgy látja, hogy ezek a megoldások nemcsak nyugdíjra segítenének megtakarítani, hanem sok amerikai állampolgárt megtanítanának a nyugdíjcélra való megtakarítás fontosságára.

Címlapkép: Getty Images