Raiffeisen: hat hónapba telt az újabb csúcsok elérése

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Augusztusban tovább emelkedtek a részvényárfolyamok, mind az S&P 500, mind a Nasdaq új csúcsra emelkedett. Ez egyben azt is jelenti, hogy az S&P 500-nak mindössze 6 hónapjába került, hogy a februárban felállított csúcsát ismét elérje. Ezzel a leggyorsabb válság utáni esést és visszaemelkedést láthattuk az index történetében, az eddigi átlag 1500 kereskedési nap felett volt (6 év). Az emelkedést továbbra is a nagy technológiai cégek vezették, a kis cégek és a value, illetve ciklikus részvények alulteljesítők voltak.

Több tényező járult hozzá az emelkedéshez. Egyrészt a nagyon támogató jegybanki és kormányzati fiskális intézkedések, a láthatóan javuló gazdasági mutatók és a koronavírus elleni vakcinák kifejlesztésében elért haladás globálisan támogatta a részvényárfolyamokat. Amerikában emellett javuló trendet láthattunk a koronavírus terjedésében, valamint a tőzsdei vállalatok második negyedéves eredményei jelentősen felülmúlták a várakozásokat. Ezen fejlemények összességében felülteljesítést eredményeztek a nemzetközi piacokkal szemben. Bár a mutatók a gazdasági aktivitás emelkedését mutatják, hozzá kell tenni, hogy a munkanélküliség nagyon magas szinten ragadt, és Amerikában továbbra is 1 milliós szinten áll a heti munkanélküliségi kérelmek száma.

Európában augusztus végére úgy tűnik, hogy ismét elindult egy újabb hullám a koronavírus terjedésében, főleg Spanyolországban és Franciaországban magas a napi új megbetegedések száma. Emellett általánosnak tekinthető a vélemény, hogy az iskolák újraindulásával a vírus terjedése is új erőre fog kapni, ezért talán indokolt is az óvatosabb hozzáállás a kockázatos eszközökhöz.

Ősszel a volatilitás emelkedésére lehet számítani, egyrészt a nagyon kifeszített árazási szintek miatt, másrészt a koronavírus járvány potenciális erősödése miatt, harmadrészt a magas munkanélküliség negatív gazdasági hatása miatt és nem utolsó sorban az amerikai elnökválasztással kapcsolatos esetleges meglepetések miatt.

A kötvénypiacokon továbbra is az alacsony hozamszint a jellemző, bár Amerikában volt egy kis emelkedés, annak ellenére, hogy az idei Jackson Hole Szimpóziumon a FED eddigi stratégiájának módosítását jelentette be Jerome Powell FED elnök. Eszerint a jövőben a FED kész a korábbi célként meghatározott 2%-os inflációnál magasabb szinteket is megcélozni alacsony inflációjú időszakokat követően (későbbi pontosítás szerint akár 2,5%-ot is), emellett kikerül a szabályrendszerből az automatikus szigorítás a teljes foglalkoztatottság közeli helyzetekben. A bejelentés alapján az eddig is hosszú ideig várt alacsony hozamszint még hosszabb ideig fennmaradhat, emellett az infláció is magasabb szinten alakulhat.

Az olaj a hónap folyamán továbbra is a 40-45 dolláros sávban mozgott, ami egy viszonylag alacsony szint, egyszerre tükrözve a még mindig nem egyértelmű keresleti visszarendeződést és a kínálat potenciális emelkedését is. Ugyanakkor az arany 2000 dollár fölé is emelkedett, ahogy a befektetők inflációálló menekülési lehetőséget kerestek.

A forint gyengült az euróval és a dollárral szemben is. A dollárhoz viszonyítva a gyengülés kisebb mértékű volt, ahogy az Egyesült Államok növekvő államháztartási hiánya, laza monetáris politikája és az emelkedő inflációs várakozások tovább gyengítették a dollárt a vezető devizákkal szemben.

Összességében továbbra is a reáleszközök tűnnek megfelelő választásnak, ezért a modellportfólióban a részvények és az alternatív eszközök (ezen belül az arany) súlya a meghatározó. A magas árazási szintek miatt a részvényeken belül csökkentettük a fejlett piacok súlyát, és növeltük a régiós és a fejlődő piacok súlyát. A régiós piacot kissé lemaradónak érezzük a mostani emelkedésben, a fejlődőnek pedig segíthet a dollár gyengülése. "

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.