Meglovagolja a jó hangulatot a Tesla, most részvényeket bocsátanak ki

A Tesla fantasztikus szárnyaláson van túl, az 5:1 arányú részvényfelaprózás bejelentése után több mint 80 százalékot emelkedett a részvényárfolyam. A vállalat, kihasználva a jó hangulatot és a több mint 450 milliárd dollár értékű kapitalizációját, új részvények kibocsátását jelentette be kedden. A részvényesi értéket valamivel több mint 1 százalékkal hígítják.

A hatalmas rali közepette a Tesla tegnap részvénykibocsátásról döntött. Az új részvényeket „időről időre” és „piaci áron” értékesítik.

Az ajánlatból származó bevételt a mérlegünk további erősítésére, valamint általános vállalati célokra kívánjuk felhasználni

-mondta el a cég szóvivője.

A tőkeemelés hírét vegyesen fogadták az elemzők. Egyesek szerint a növekedés finanszírozására és az adósság leépítésére szüksége is van a pénzre a vállalatnak. Craig Irwin, a Roth Capital Partners elemzője szerint:

Szükségük lesz a pénzre az új gyárak építésére, és a további növekedés finanszírozására

A Tesla új gyárat épít Berlin mellé, továbbá Austinba, Texas államba is terjeszkedni kíván, miután összeszólalkozott a kaliforniai tisztviselőkkel a koronavírus járvány alatt. A pénzt az új modellek felfuttatására is fel kívánják használni, már régóta tervben van a kamionja, a Tesla Semi, és a Ford F150 riválisának szánt Cybertruck gyártása is. A Teslának már csak azért is sietnie kell, mert a Nikola és a Hyliion komoly versenyre késztetheti a szegmensben.

A Miller Tabak stratégája, Matt Maley arra figyelmeztet, hogy esés jöhet a cég piacán.

Akik most veszik meg Tesla részvényeit, könnyen megégethetik magukat.

Az elemző hozzátette, hogy ha még tovább is folytatódik az emelkedés a következő időszakban,

az év vége előtt legalább 30 százalékos esés várható.

David Whiston, a Morningstar Research elemzője jó stratégiai döntésnek tartja a tőkeemelést.

Megértem, hogy kihasználják a részvény hihetetlen raliját, de jelenleg nincs szükségük a pénzre.

A Tesla az előző negyedévet 8,6 milliárd dollár likviditással zárta. A cég legutóbb februárban emelt tőkét, akkor 2 milliárd dollár értékben bocsátott ki részvényeket. A bejelentés két héttel azután érkezett, hogy Elon Musk egy 2020. január 29-ei interjúban cáfolta az esetleges tőkeemelésről szóló híreket.

A pénzt olyan gyorsan költjük, amennyire észszerűen fel tudjuk használni. Nem korlátozzuk a növekedésünket. Mindezek ellenére továbbra is pozitív a készpénztermelésünk. Ennek fényében nincs értelme tőkét emelnünk, mert a jelenlegi növekedési szint ellenére is pozitív készpénztermelésre számítunk

Musk az elmúlt évben többször is biztosította a befektetőket arról, hogy a Teslának nem lesz szüksége több tőkeemelésre ahhoz, hogy finanszírozni tudja a növekedését és a hitelei visszafizetését.

A cég a részvényei aprózásának bejelentését követően több mint 80 százalékot emelkedtek. A száguldás annak ellenére volt szinte exponenciális, hogy

a részvényfelaprózás csak kozmetikai jellegű, célja a szélesebb körű hozzáférhetőség, de a vállalat készpénztermelésére semmilyen módon nincs hatással.

A Tesla 4,67 százalékos eséssel, 475 dolláron zárta a tegnapi kereskedést. Részvényei összértéke a keddi zárás pillanatában több mint 442 milliárd dollár volt, így jelen állás szerint a részvényesi értéket

közel 1,13 százalékkal hígítják.

Címlapkép:Justin Sullivan/Getty Images