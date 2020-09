Huszonéves kereskedők, ingyenes brókerek, rekordrövid medvepiac - Mi ez az őrület a tőzsdéken?

Akkorára nőtt a Robinhood, egy díjmentes részvénykereskedést kínáló startup, hogy az már a teljes brókerpiacot is elkezdte átalakítani és talán azt sem túlzás kimondani, hogy a tőzsdék eddig megszokott működésére is hatással van. Már nem feltétlen a ravasz hedge fundosok, hanem fiatal, huszonéves kereskedők fújják fel egy-egy izgalmas befektetési sztori mögött álló vállalat részvényeinek árfolyamát, a Robinhood díjmentes modellje pedig olyannyira népszerű, hogy a régi motoros brókercégek is sorra vágják nullára a díjaikat. A Robinhood egyébként nemcsak, mint felforgató, hanem mint befektetési sztori is érdekes, hiszen hiába nincs náluk jutalék vagy számlavezetési díj, nagyon szépen híznak a bevételeik és rengeteg pénzt zsebelnek be a kockázati tőkésektől is.

Még nem késő regisztrálni a most csütörtökön megrendezésre kerülő Portfolio Financial and Corporate IT 2020 konferenciára. Jöjjön Ön is vagy kapcsolódjon be online!

Mi az a Robinhood?

Augusztus elején tett először közzé nyilvános számokat kereskedési forgalmáról a Robinhood, egy díjmentes tőzsdei kereskedéssel foglalkozó amerikai startup. Mint ez kiderül, a cég az összes riválisát lemosta kereskedési ügyletszám szempontjából:

júniusi számok szerint napi 4,3 millió tranzakciót teljesítenek ügyfeleik megbízásából.

Ezzel olyan óriásbrókereket is maga mögött hagyott a startup, mint a Charles Schwab, az Interactive Brokers vagy az E-trade.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 08. 11. Az összes riválisát lemosta a Robinhood forgalma

A Robinhood ügyfélszámban látható növekedése is jelentős; főleg a kevésbé vagyonos, tőzsdézéssel még épphogy csak ismerkedő, fiatal befektetők kedvelik. A Robinhood-felhasználók átlagos életkora mindössze 31 év; a felhasználók több mint felének ez az első értékpapír-számlája, melyet életében nyitott. Csak a Covid-krízis alatt,

januártól májusig mintegy 3 millió új felhasználó kezdett el kereskedni a Robinhooddal.

A Robinhood népszerűsége elsősorban azzal magyarázható, hogy

nem számítanak fel semmilyen számlavezetési és tranzakciós díjat, így ingyen tudunk rajtuk keresztül kereskedni részvényekkel, ETF-ekkel és ingyen végezhetünk opciós kereskedést is,

az interfészük nagyon barátságos, játékos és könnyen használható; nincs annyi chart, szakkifejezés, bonyolult szám, mint egy átlag bróker kereskedési felületén, így a kezdő befektetők könnyen tudják használni,

lehet a platformon töredék-részvényekkel is kereskedni, ami azt jelenti, hogy nem szükséges például 3400 dollár ahhoz, hogy valaki az Amazonban kitettséget vegyen fel,

kínálnak népszerűbb kriptodevizákat is, mint az ethereum vagy a bitcoin.

A kereskedési platform rohamos népszerűsödése egyébként teljesen újfajta kereskedési szokásokat is hozott: részben a fiatalok extrém-kockázatos, day-tradelő mentalitásának köszönhető a világ legrövidebb medvepiaca is. A fiatalok nem rettennek meg ugyanis attól sem, hogy csőd szélén lévő vállalatok papírjaival játszanak, simán bevásárolnak egy olcsó vétel reményében jelentős bevételvisszaesést elkönyvelő cégekbe is és tömegével repülnek rá egy-egy hangzatosabb befektetési sztorira, mint a Tesla-SpaceX, a Kodak Covid-gyógyszere vagy a Microsoft TikTok-vásárlása.

Olyannyira meg tudják mozgatni a piacokat, hogy vannak hedge fundok, melyek kifejezetten azt figyelik, hogy mibe fektetnek a robinhoodosok és ezt próbálják megjátszani, sőt, rossz nyelvek szerint a hedge fundosok még manipulálják is a tapasztalatlan tradereket:

Ingyenes, mégis egy csomó pénzt keresnek

Annak ellenére, hogy a Robinhood ingyenes, befektetői szempontból mégis egy jó sztori: 2020 második negyedévében 180 millió dollárnyi bevételt tettek szert kizárólag a kereskedési ügyletek lebonyolításán keresztül, ami az első negyedéves 91 millió dolláros bevétel duplája.

A Robinhood elsősorban nem közvetlenül az ügyfelektől, hanem az olyan market makerektől szed be díjakat, mint a Citadel vagy a Virtu, ezek jutalékot fizetnek a brókercégnek azért cserébe, hogy kivitelezhetik a kereskedési ügyleteiket. Bár egy-egy ilyen ügylet jutalékterhe elhanyagolható, mindössze 17 cent 100 tradenként, olyan forgalomnál, mint amit a Robinhood csinált, már szép összegre hízik fel a teljes pool.

Ezen kívül a Robinhood pénzt szed be még a prémium előfizetőktől is, ami azt jelenti, hogy 5 dolláros havidíjért cserébe

tőkeáttétes kereskedést,

shortolást,

tőzsdén kívüli kereskedést,

és azonnali pénzküldési / jóváírási rendszert is kapnak az ügyfelek.

Emellett a Robinhood befekteti annak a tőkének egy részét is, mellyel az ügyfelek nem kereskednek, rövid lejáratú állampapírokba, bankbetétekbe. Azt nem publikálja a Robinhood, hogy pontosan mennyi bevétele származik ebből, illetve a prémium ügyfelekből, de a Growjo becslése szerint körülbelül 100 millió dollár lehetett a fintech tavalyi bevétele. Ez az idei látványos volumennövekedésnek köszönhetően várhatóan a tavalyi érték többszöröse lesz, sajnos azt sem tudni egyelőre, hogy a Robinhood nyereséges-e vagy sem.

Mindettől függetlenül a befektetők érdekélődése látványos a cég iránt: csak idén, a Covid-krízis kellős közepén három sikeres forrásbevonást zárt le a cég, a kockázati tőkések mintegy 700 millió dollárt pakoltak a cégbe.

Ezzel a Robinhood értéke már 11,2 milliárd dollárra ugrott, az idei év tőzsdei viharának köszönhetően kinőtte magát az Egyesült Államok, sőt, a világ egyik legértékesebb fintechcégévé.

Lenyomják az árakat

A Robinhood terjedésének egyébként nemcsak a tőzsdékre, hanem a brókercégekre is jelentős hatása volt. Az ingyenes részvénykereskedés gyakorlatilag ennek a startupnak köszönhetően terjedt el: sok inkumbens rivális látta be, hogy az ingyenessel csak akkor tudnak versenyezni, ha ők is részben vagy teljes egészében nullára vágják a jutalékaikat.

Amerikában nullázta a kereskedési jutalékot többek közt

a Charles Schwab,

az E-Trade,

a TD Ameritrade,

és a Fidelity,

ezen kívül díjmentes alapokat, ETF-eket dobott piacra az Interactive Brokers is.

Európában is megjelent az ingyenes részvénykereskedés is, igaz, inkább fintechek részéről, az inkumbens brókerek többnyire itt még mindig viszonylag magas tranzakciós díjat számítanak fel. Magyarországon egy átlagos banki brókercégnél simán megszokott az akár 0,4-1%-os tranzakciós díj részvényügyleteknél és akár 2-3%-s tranzakciós díjjal is találkozhatunk befektetési jegyek vételénél, eladásánál.

Az európai fintechek közül

az etoro európai ügyfeleinek kínál díjmentes részvénykereskedést, az amerikaiaknak nem,

a Freetrade azoknak kínál díjmentes kereskedést, akiknek nincs ellenére, hogy kereskedési nap végén teljesül az ügylet,

a Revolutnál pedig havi három kereskedési ügylet díjmentes a sztenderd felhasználóknak.

Egyértelmű, hogy a díjmentes kereskedés az új irány a brókercégeknél, hogy milyen hatással lesz ez a szektor nyereségére, még a jövő zenéje. Valószínű, hogy a most ingyenes részvénykereskedést kínáló startupok fel fognak annyi ügyfelet szívni a piacról, hogy a növekvő volumen a csökkenő marzsokat kompenzálja, de nem biztos, hogy ez a késve reagáló, inkumbens brókercégeknél is így lesz.

Azért megvannak ennek a sajátos veszélyei is

A Robinhood-jelenség számos újfajta kockázatot is hozott a tőzsdékre nézve:

számos olyan trader kezdett el aktívan tőzsdézni, opciós ügyleteket kötni, akiknek fogalmuk sincs a piacok működéséről azon kívül, hogy „vegyél olcsón, add el drágán,”

kifejezetten kockázatos, csőd szélén táncoló vagy csődben lévő papírokkal kereskednek, ami miatt nagyon sokan megégethetik magukat,

a traderek tömeges érdeklődése miatt lufik alakulhatnak ki a piacokon.

A megváltozott tőzsdézési szokásosoknak már halálos áldozata is volt: egy 20 éves trader kioltotta saját életét, miután 730 ezer dolláros mínuszt látott meg a számláján.

A Robinhooddal kapcsolatosan pedig jelentősen több, mintegy négyszer annyi panasz érkezik be a felügyeleti, fogyasztóvédelmi szervezetekhez, mint riválisaikkal kapcsolatosan:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 09. 01. Elöntötték a felügyeleti szerveket a Robinhood miatti panaszok

Címlapkép: Getty Images