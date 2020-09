Megroppant a bitcoin: 10 ezer alá zuhant az árfolyam

Átmenetileg 10 ezer dollár alá esett a bitcoin árfolyama tegnap az összes nagyobb kriptotőzsdén, mielőtt visszaemelkedett a mostani, 10 200 dollár körüli értékre. A bitcoinnal együtt a többi nagy kriptodeviza is 10% körül esett.

A „digitális arany” 12 ezer dollár környékéről esett vissza 9975 dollár köré az elmúlt napokban, ami nagyjából 16%-os esésnek felel meg. Tegnapelőtt még 10483 dollárt ért a kriptodeviza. A Coin Telegraph szerint három tényező együttes jelentkezése járulhatott hozzá a mostani megingáshoz.

Az egyik az, hogy mióta ismét 12 ezer köré ért a bitcoin szeptember 1-jén, a „bálnák” elkezdtek eladni, volt olyan kereskedő, aki két éve tartott egy nagyobb csomagot és most vált meg tőle. Az eddig „HODL”-ölő nagybefektetők mellett a magazin arról is ír, hogy augusztus közepe óta a bányászok is nagyobb volumenben adnak el a szokásosnál.

Ezen kívül a nagyobb árfolyamesés miatt körülbelül 100 millió dollárnyi futures-megállapodás vált semmissé, ami szintén kártékonyan hatott a kriptodeviza árfolyamára.

A dollár erősödése is hozzájárulhatott a bitcoin gyengüléséhez: sok befektető menekült a Covid-krízis alatt digitális devizákba annak érdekében, hogy menedéket keressen a szabályozott piacok volatilitása miatt. Most viszont, hogy a zöldhasú és az amerikai gazdaság is kezdenek magukra találni, kevésbé tűnik számukra attraktívnak a „digitális arany.”

Jelenleg 10 205 dollárt kell adni egy bitcoinért. A mostani esés ellenére az idei év egyik legjobban teljesítő eszköze volt ez a kriptodeviza, az év eleje óta 42%-os pluszban van.

