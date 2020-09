Megérkezett a korrekció a tőzsdékre, érdemes még beszállni?

A tavalyi tőkepiaci menetelésben sem láttunk olyan keresletet a részvények irányt, mint amit az utóbbi hónapokban mutatnak a magyar befektetők. Vajon tényleges érdemes még beszállni a tőzsdékbe, vagy hosszabb ideig is kitarthat a most látott korrekció? Erre a kérdésre is válaszolnak szakértőink ma délután, a Private Investor Day online rendezvényünkön, amelyen ingyenesen is részt lehet venni.Program és jelentkezés ITT