Nagy meglepetés a Teslánál, zuhan az árfolyam

A technológiai részvények mellett tovább zuhan a Tesla árfolyama is, a tengerentúli tőzsdei nyitás előtt már közel 15 százalékos mínuszban voltak a cég papírjai.

Az elmúlt hónapok szárnyalását követően az elmúlt néhány napban megtorpantak a cég papírjai és elég jelentősen veszítettek értékükből szeptember eleje óta. Korábban írtunk már róla, hogy a technológiai és azzal kapcsolatos részvények árfolyama valószínűleg azért esik, mert a vártnál jobb gazdasági adatok miatt csökkent egy nagyobb kormányzati stimulus lehetősége, illetve a papírok is túlárazottak voltak technikai szempontból is és a befektetők hozzáláttak a profitok realizálásához.

Az esésben valószínűleg az is szerepet játszhat, hogy a cég nem került be mégsem az S&P 500 indexbe az előzetes várakozásokkal ellentétben. Dan Ives, a new york-i Wedbush Securities elemzője szerint:

Gyakorlatilag konszenzus megállapodás volt arról, hogy a Tesla mutatóit tekintve valószínűleg az S&P 500 tagja lesz

És hozzátette azt is, hogy:

A profitabilitási mutatók és az azokkal kapcsolatos előrejelzések lehettek azok valószínűleg, ami miatt mégsem kerülhetett be a vállalat az indexbe most

A Tesla augusztus végi árfolyamához képest már eddig is mintegy 16 százalékot esett, s nagyon úgy tűnik, hogy ez a mai napon is masszívan folytatódni fog, legalábbis ezt mutatják az előzetes piaci adatok.

