Nem csak a részvényeket ütik, az arany, az ezüst és a Bitcoin árfolyama is esik

Nagy eladási hullám söpört végig a tőzsdéken a múlt hét második felében, csütörtökön az amerikai tőzsdék mellett az olaj, az arany, az ezüst és a bitcoin is esésbe kapcsolt. Úgy tűnik, hogy a mai nap is hasonlóan alakul, az amerikai piacnyitás előtt lejjebb került a klasszikus menekülőeszközök árfolyama, mely a nyitás után tovább folytatódott.

A tegnapi nap - amely az amerikai piacon szünnap volt - még nyugodtan telt el Európában, szép pluszokat láthattunk, azonban ma reggel már voltak jelei, hogy a piac ismét pesszimista lesz. A vezető európai részvényindexek a nyitást követően esésbe kapcsoltak, majd egyre nagyobb mínuszokat mutattak, ahogy közeledett az amerikai piacnyitás. Az tengerentúli tőzsdék nagy mínuszokban indították a keddi kereskedést, a Dow több mint 500 pontot esett, de az S&P 500 és a Nasdaq is jelentős gyengülést mutat.

Az látjuk ma, hogy nem csak a részvényeket, de a klasszikus menekülőeszközöket is adják a befektetők, az arany jegyzése például közel 1 százalék mínuszban van.

Az ezüst árfolyama pedig több mint 2 százalékot esett.

A Bitcoin esett a legnagyobbat, az árfolyam közel 4 százalék mínuszban tartózkodik.

Az esések mértéke nem drámai, de figyelemreméltó, hogy a részvények mellett a menekülőeszközök is esnek, melyre szeptember előtt hetek, hónapok óta nem volt példa. Mindemellett azt is ki kell emelni, hogy ezeknek az eszközöknek az árfolyammozgására a dollár mai erősödése is negatív hatással van.

