Az ÁKK-hoz fordultak a magyar alapkezelők: hazai piacra is zöld kötvényt!

A Portfolio Sustainable World 2020 konferenciájának második panelbeszélgetésében a piaci résztvevők elmondták, hogy rövid időn belül már nem az lesz a kérdés egy vállalatnál, hogy kimarad-e a fenntarthatósági irányból, hanem az, hogy a kimaradás milyen versenyhátrányt okoz. A magyar alapok több hazai zöld kötvényt szeretnének látni a piacon, ebben az ÁKK-t is megszólították.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Az előadásokat követő panelbeszélgetésben Bozsik Balázs, a BÉT vezérigazgatói tanácsadójának moderálásában beszélgettek a résztvevők arról, milyen új kihívásokat és lehetőségeket jelent a pénzügyi rendszernek a zöld út:

Gyura Gábor, az MNB Fenntartható Pénzügyek Főosztályának főosztályvezetője a panelbeszélgetésben kitért arra is, hogy sokszor maguk a piaci szereplők keresik az MNB-t fenntarthatósági kérdésekben, tehát egyértelműen aktív a piac ebben a kérdésben. A COVID-járvány mellett nehéz megmondani, hogyan alakulnak a fenntarthatósági beruházások most, de az biztos, hogy jó lett volna, ha ezzel a témakörrel már jóval a COVID előtt sikerült volna foglalkozni.

Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatója az ÁKK sikeres zöld kötvénykibocsátásáról beszélt, elmondta, hogy a döntés még tavaly született meg és akkor is jelentették be. Tisztában voltak azzal, hogy van egy jelentős zöld költés a költségvetésben, emellett a piac oldaláról is volt erre igény. Eredetileg az ázsiai piacon szerettek volna a zöld kötvénnyel megjelenni, hogy diverzifikálják az államadósság tulajdonosi körét, de a COVID-válság miatt megváltozott a deviza-kibocsátási előirányzat, így végül euróban jelentek meg a konstrukcióval. 1,5 milliárd eurót bocsátották ki, de 7,5 milliárdos kereslet volt rá piaci oldalról. Az ÁKK volt az első idén, aki szindikált szuverén kötvényt bocsátott ki idén a piacon. A szakember beszélt arról is, hogy az adósságkezelő csak annyi zöld kötvényt tud kibocsátani, amennyi pénzt erre a kormányzat szán.

Wieder Gergő, a KPMG menedzsere elmondta, hogy a zöld kötvényeket jellemzően alacsonyabb hozammal lehet kibocsátani egy „normál” kötvényhez képest, de vannak ellenpéldák is. Németországban például olyan konstrukcióval jöttek ki, hogy a zöld kötvényt bármikor át lehet váltani sima állampapírra, tehát az árfolyama nem lehet rosszabb. Emiatt kisebb kamattal is sikerült ezt kibocsátani. Úgy látja, hogy a zöld hitelekre nagy kereslet lenne itthon, elég csak azt megnézni, milyen energetikai korszerűsítésekre szorul a legtöbb lakóingatlan Magyarországon. Kitért arra is, hogy régebben nem vizsgálták könyvvizsgálókkal a pénzügyi adatokat a cégeknél, most pedig már külön ESG-megfelelést is néznek.

Csárdás Péter ESG tanácsadó úgy véli, hogy a zöld és fenntarthatósági jelentések felhasználása lényegében nem különbözik a többi jelentéstől, inkább az a cél, hogy ki mire szeretné azt felhasználni. A rating és kibocsátási adatok Nyugaton már alapból be vannak építve az elemzésbe, kérdés, hogy ezeket milyen súllyal veszik figyelembe. Kitért a közelmúlt nagyobb vállalati botrányaira is, mint a Wirecard vagy a Volkswagen, sok cégnél ezek az ESG-elemző szoftverek előre tudják jelezni, hogy valami baj van a vállalatirányításnál, ezt sokszor sikerült is előre jelezni.

Vízkeleti Sándor, a BAMOSZ elnöke és az Amundi Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója szerint azok a cégek, akik nem akarnak alkalmazkodni a fenntarthatósági szempontokhoz, komolyan lemaradnak a versenyben. Az Amundinál 2021 végére szeretnék elérni, hogy az összes aktívan kezelt alap ESG-minősítése rendelkezésre álljon. Az összes nagy alapkezelő ebbe az irányba megy, itt már nem az a kérdés, hogy részt veszel-e ebben vagy sem, hanem az, hogy mi lesz a kockázata annak, ha kimaradsz belőle. A kereslet jönni fog a zöld kötvények és zöld alapok iránt – mondta. A lakosságot edukálni kell, de egyre többen keresik ezeket a fenntarthatósági szempontokat követő befektetéseket. Fontos, hogy ezek az alapok egyáltalán nem teljesítenek rosszabbul, mint a többi alap a piacon.