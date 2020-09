Slágerpapírok a tőzsdén: Vajon buborékban vannak?

A múlt hét második fele óta komolyabb esés bontakozott ki a világ tőzsdéin, amely ehét keddden is folytatódott, a zuhanást a koronavírus válság alatt népszerű FAANG részvények vezetik. A vélemények megoszlanak az esést illetően, van, aki szerint egészséges korrekcióról beszélünk, van, aki egy nagyobb lejtmenet elejét látja benne. De nem csak a tech részvényekre érdemes figyelni, egyes szektorok még a FAANG részvényeknél is magasabb értékeltséget mutatnak, és egyelőre készpénztermelő képességük sem igazolja az emelkedés mértékét.

Johnathan Bell, aki a Stanhope Capital befektetési vezetője hétfőn, a CNBC „Street Signs Europe” című műsorában kijelentette:

Azt hiszem, hogy határozottan buborékban vagyunk

Az elemző szerint nagyon könnyű okot találni arra, hogy a befektetők technológiai részvényeket tartsanak, a FAANG részvények profitja nem csökkent a koronavírus járvány következtében, sőt, a cégek növelni tudták eredményeiket a lezárások következtében. Bell véleménye szerint is remek cégekről van szó, amelyek

Nem arról van szó, hogy ezek nem jó cégek, csak a hozzájuk kapcsolódó értékelés nem megfelelő

-folytatta Bell

A FAANG részvények értékeltsége

Érdekesség, hogy az elemző a „exuberance” szót használta, melyet még 1996-ban az akkori elnök, Alen Greenspan használt a még csak kezdődő dotkom lufi jellemzésére. Greenspan akkor az egyik híres/hírhedt beszédében használta az „irrational exuberance” kifejezést.

Az akkori figyelmeztetés ellenére a Nasdaq index még közel ötszörözni tudott, és csak 2001-es kidurranás állította meg. A múltbéli és a jelenlegi helyzetben óhatatlan hasonlóság van, viszont egy nagy különbség is észrevehető.

Egyrészt, a jelenlegi óriásvállalatok hatalmas értékeltségen forognak, a befektetők szinte azt a világot árazzák, ahol a mindennapi életet ezek a vállalatok határozzák meg. A FAANG részvények az S&P 500 indexben közel 20 százalékos súlyt képviselnek, tehát a cégek felső 1 százalékánál összpontosul a cégek értékének 20 százaléka. Az amerikai tőzsdék hihetetlen értékeltségét mutatja, hogy az 5 cég az MSCI World index 12 százalékát teszi ki Az 5 nagy cég egész éves teljesítményét az alábbi ábrán láthatjuk:

A cégek mögött viszont a fundamentumok is rendben vannak, a cégek pénztermelő képességének aránya közel van az indexekben betöltött súlyukhoz mérten. Ehhez persze az is kell, hogy a lezárások miatt a hagyományos value részvények profitjai a második negyedévben összeessenek, addig a nagy ötös profitja még növekedni is tudjon. Ez azért nem volt így a dotkom lufinál, tehát a cégek fundamentumai nem voltak ilyen erősek.

Slágerszektorok és értékeltségük

A cégek egy másik csoportja, az úgynevezett SaaS, azaz „Sotfware as a Service” csoportjánál megfigyelhető az az optimizmus, amit a befektetők a cégek jövőjével kapcsolatban áraznak. Ezek a vállalatok szolgáltatást adnak el havi díjas előfizetésként, talán a legjobb példa erre az AppleiCloud, de ide vehetjük a Spotify zeneszolgáltatását is. Az Apple bevételeinek több, mint 10 százaléka már ilyen formában érkezik a céghez, a trend folyamatosan növekvő, tehát egy nagyon gyorsan fejlődő szektorról van szó. A cégek többségének eredménye még nincs, így a befektetők P/S alapon próbálják őket árazni, azaz az árfolyam és az árbevétel hányadosa alapján. Egészen durva értékeltségen forognak ezek a részvények, az átlagos értékeltség 14,3, ami azt jelenti, hogy a következő évi árbevételnél is 14,3-szor magasabb áron forognak. A FAANG részvények 5-10 közti P/S-en állnak jelenleg a hatalmas emelkedések után, a legnagyobb értékkel a Facebook rendelkezik, mely közel 11-szeres . Az alábbi ábrán néhány SaaS részvény értékeltségét láthatjuk:

Mint látható, egyes cégek 40-szeres P/S értéken forognak. Az iparág, bár gyorsan fejlődik, itt is érezhetőek a túlértékeltség jelei, és itt a fundamentumok is kérdésesek. Az egyik legértékesebb cég, a Zoom viszonylag könnyen másolható, nem kell messzire mennünk, hogy konkurens találjunk, a Microsoft Teams hasonló szolgáltatást nyújt.

A másik ilyen szektor az elektromos- / alternatív meghajtású autó szektor, ahol egyre másra vezetik be tőzsdére a cégeket, itt van példának a Workhorse, de írhatnánk akár a Li Autoról vagy a Nikoláról is. A zászlóshajó a szegmensben egyértelműen a Tesla, amely már profitot termel, ám értékeltsége a tegnaoi óriási zuhanás után is jelenleg a Toyota és a Volkswagen összesített piaci értéke. A vállalat a jövő évi eredményének közel 120-szorosán forog, míg a kisebb elektromos autó cégeknél, mint NIO, vagy Workhorse még nem látszik, mikor tud profitot termelni. A Tesla és NIO is tervez SaaS szolgáltatásokat, a NIO-val kapcsolatban nemrég irtunk, ők az akkumulátort szeretnék fizetős szolgáltatássá tenni „Battery as a Service" keretében, míg a Teslánál már most lehet olyan extra „frissítéseket” venni, ami javítja az akkumulátor teljesítményét, vagy éppen erősebb műszaki paramétereket ad az autóinak. (jobb gyorsulás, jobb energiafelhasználás)

Ehhez mérten az értékeltségek kifeszítettnek tűnnek, azt láthatjuk hogy a befektetők bármit magasan értékelnek, ami SaaS vagy elektromos autó cég.

A nagy különbség a dotkom és a mostani helyzet között, hogy jelenleg védhetőnek tűnik a nagy cégek(FAANG) árfolyama, míg néhány szektorban valóban a túlértékeltség jelei mutatkoznak. A dotkom válságban a FED a kamatot 6,5 százalékról 1 százalékra vágta, a jelenlegi nulla közeli környezetben egy komolyabb gyors esés esetén más "fegyverekhez" kell majd nyúlnia. A folyamat már elkezdődött a hihetetlen nagyságú FED mérleg által, olcsó pénzzel ellátva a bankközi piacokat. Lehet még tere az amerikai központi bank intézkedéseinek, hiszen 2008 után ismételten elhangzott a

"whatever it takes"

szófordulat az aktuális FED elnöktől,azaz bármit meg fognak tenni a gazdaság- , és közvetve a részvénypiac érdekében is. Így hát a vélemények is megoszlanak a kérdésben, mi jöhet a piacokon.

Azt mondanám az embereknek, hogy ez egy buborék közeli állapot, de ez nem azt jelenti, hogy most fog leereszkedni. Amit az elmúlt héten láthattunk, az csak az előző két hét emelkedésének korrekciója volt

-mondta az esésről Jonathan Bell

Steve Massocca, a Wedbush vezérigazgatója véleménye szerint:

Ezek a részvények nagyon ki vannak feszítve. A szél irányának csak meg kell változnia.

A Nasdaq a múlt héten közepei csúcsától nézve értékének közel 12 százalékát vesztette el, az évben viszont még ezzel együtt is több, mint 25 százalék pluszban áll.

