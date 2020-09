Hihetetlen, ami a magyar alapkezelőknél folyik, ilyen számokat még nem láttunk

Lehet, hogy a 2020-as év visszaesést hoz majd a profitban a koronavírus-válság miatt, de az elmúlt évek alapján még ezt se mernénk teljes bizonyossággal kijelenteni. Az MNB által frissen publikált Aranykönyv szerint tavaly az alapkezelői szektor közel megduplázta nyereségét egy év alatt, ilyen magas számot még nem láttunk, mióta a jegybank publikálja az Aranykönyvet. Az OTP Alapkezelő állva hagyta a piacot profit tekintetében, ráadásul kezelt vagyonban is ismét az élre tört.

Azt gondolhattuk, hogy a 2018-as turbulens tőkepiaci év nem kedvezett a hazai alapkezelői szektor profitgyártásának, de nem így történt, mivel 2 éve új csúcsra ugrott a szektor nyeresége. Ezek után lehetett számítani arra, hogy a 2019-es tőzsdei emelkedésnek még szebb profit lesz a vége, de arra nem, hogy közel megduplázza adózott eredményét az alapkezelői piac.

Pedig ez történt: tavaly úgy sikerült 51 milliárdos összprofitot csinálni, hogy közben több alapkezelőnek is csökkent a vagyona.

Bár kezdetben nagy volt az ijedség a MÁP+ vagyonelszívó hatása miatt (ez részben be is következett), a szuperállampapír elindulása semmilyen negatív következménnyel nem járt szektorszinten a jövedelmezőséget tekintve.

Könnyen lehet, hogy az idei koronavírus-válság sem hoz majd érdemi visszaesést a szereplők profitjában, ugyanakkor idén több, sikerdíjjal működő alap is szenved, és miután a szektor egy jelentős része ebből szerzi a profitot, a 2020-as év várhatóan sötétebb folt lesz majd az alapkezelők működésében.

(A továbbiakban a kockázatitőke-alapkezelők adatai nem képezik részét az elemzésnek.)

Tavaly a legnagyobb adózott nyereséget, ahogy az elmúlt években is, az OTP Alapkezelő érte el, ugyanakkor a tavalyi profittal gyakorlatilag állva hagyta maga mögött a piacot:

A 2019-es 18,2 milliárd forintos nyereség több mint négyszerese a 2018-as profitnak, és több mint 4,5-szöröse a második helyen lévő Aegon Alapkezelő profitjának.

Pedig a többiek is nagyot mentek 2018-hoz képest: az Aegon is közel duplázott, az OTP Ingatlan másfélszer annyi profitot termelt, ehhez közel volt tavaly az MKB-Pannónia és az Adalfa Alapkezelő is.

A legnyereségesebb hazai alapkezelők listáját mutatjuk be a lenti ábrán:

A fenti profitszámokat ráadásul úgy sikerült hozni, hogy közben több nagyobb hazai alapkezelő vagyona is csökkent egy év alatt. 2018-ban az OTP Alapkezelő a második helyre csúszott vissza kezelt vagyon tekintetében az Erste Alapkezelő mögé, de tavaly ismét átvette a vezetést 1073 milliárd forint kezelt vagyonnal.

Az OTP mellett az Erste az egyetlen alapkezelő itthon, ahol a kezelt vagyon meghaladja az 1000 milliárd forintot.

Elképesztőt ment kezelt vagyonban a K&H Alapkezelő, amely 18%-os vagyongyarapodással tavaly év végén már közel 900 milliárd forintot kezelt.

A negyedik helyezett OTP Ingatlan Alapkezelő vagyona stagnált, a többiek vagyona pedig a listán csökkent egy év alatt, kivétel az MKB-Pannónia, ahol közel 13%-kal nőtt a vagyon.

Az MNB Aranykönyve alapján megnéztük azt is, hogy mely alapkezelők rendelkeznek a legszélesebb termékpalettával a piacon. Ez alapján a legtöbb alapja tavaly megint csak a K&H Alapkezelőnek volt 70-nel, ezt az Hold követte 59-cel, majd a harmadik helyre az OTP Alapkezelő került 55-tel.

Az ábrán szereplő alapkezelők közül több szolgáltatónál is nőtt az alapok száma, különösen a Diófát érdemes kiemelni, ahol egy év alatt 16 új alap indult.

Címlapkép: Getty Images